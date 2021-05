Les joueurs de football de l’Oklahoma Trejan Bridges, Seth McGown hors équipe

Trejan Bridges et Seth McGowan ne sont plus membres de l’équipe de football de l’Oklahoma, a confirmé jeudi l’entraîneur Lincoln Riley.

L’appartement de Bridges a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête sur un vol à main armée présumé après qu’un appelant du 911 a rapporté que Bridges et McGowan lui avaient volé de la marijuana dans l’appartement normand de l’appelant le 15 avril.

La police a trouvé une arme de poing Glock de calibre .45 et «un sac de substance verte semblant être de la marijuana» au cours de la fouille.

«Ils ne sont plus membres du programme et nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir», a déclaré Riley.

Aucune accusation n’a été déposée contre Bridges ou McGowan et les deux joueurs ont nié les accusations par l’intermédiaire de leurs avocats.

Bridges et McGowan ont été suspendus indéfiniment peu de temps après l’incident présumé. Aucun des deux n’a participé au match de printemps des Sooners le 24 avril.

Après le match de printemps, Riley a été interrogé sur le statut des deux joueurs.

« Un peu comme tout le monde, laissez simplement cette chose jouer d’un point de vue juridique et ensuite nous prendrons toutes les décisions que nous devons prendre à partir de là », a déclaré Riley.

McGowan est entré dans le portail de transfert peu de temps après l’incident présumé.

À la suite de l’incident, le complexe d’appartements normands de Bridges a décidé de l’expulser, invoquant son implication présumée dans l’incident et la possession d’une arme à feu, ce qui, selon le dossier, était interdit «sur ou à proximité de l’appartement.

Une audience pour le dossier d’expulsion était prévue pour mercredi, mais la société a décidé de rejeter le procès ce jour-là.

Bridges faisait partie de la classe de signature de l’Oklahoma en 2019, qui comprenait trois récepteurs larges cinq étoiles.

Il a réussi sept attrapés pour 82 verges et deux touchés au cours de sa première saison en 2019, passant brièvement au secondaire avant de revenir au receveur large.

Avant le Peach Bowl de cette saison, Bridges faisait partie d’un trio de Sooners suspendus testés positifs pour la marijuana dans un test administré par la NCAA.

Alors que les deux autres joueurs testés positifs sont revenus après avoir purgé une suspension de six matchs, la suspension de Bridges a duré plus longtemps.

Le natif de Carrollton, au Texas, n’est pas revenu avant le match de championnat Big 12 et a terminé la saison avec deux attrapés pour 19 verges. Ses deux réceptions ont eu lieu lors de la victoire du Cotton Bowl sur la Floride.

Riley a déclaré qu’il était déçu de la production globale du poste de receveur la saison dernière.

Les Sooners ont ajouté Mario Williams, un espoir cinq étoiles, Jalil Farooq et Cody Jackson dans la classe 2021. Farooq et Jackson étaient des espoirs quatre étoiles, selon Rivals.

L’ancien receveur de l’Arkansas, Mike Woods, a récemment annoncé sa décision de transférer en Oklahoma. Woods a réussi 32 attrapés pour 619 verges et cinq touchés pour les Razorbacks il y a un an.

Riley a également déclaré jeudi que Colt Atkinson, un récepteur sans rendez-vous de Denton, au Texas, avait reçu une bourse. Après le match du printemps, Riley a placé Drake Stoops, l’un des receveurs les plus productifs des Sooners il y a un an et le fils de l’entraîneur de longue date de l’Oklahoma Bob Stoops, sur une bourse.

McGowan, de Mesquite, au Texas, a disputé huit matchs avec les Sooners la saison dernière en tant que recrue, se précipitant pour 370 verges et trois touchés. Son temps de jeu a chuté précipitamment en fin de saison avec le retour de Rhamondre Stevenson.

McGowan n’a eu que trois courses lors des cinq derniers matchs de l’Oklahoma. Il a eu une course pour 73 verges dans le Cotton Bowl.

Alors que les Sooners ont perdu Stevenson au repêchage et n’ont pas signé de porteur de ballon dans la classe 2021, ils ont une certaine profondeur au poste.

Kennedy Brooks, qui a connu des saisons consécutives de plus de 1000 mètres au sol, revient après s’être retiré la saison dernière en raison de la pandémie COVID-19, tandis que les Sooners ont également ajouté le transfert du Tennessee Eric Gray.