Les joueurs de flûte de la crypto-monnaie mènent les investisseurs à leur perte

Si ce n’est pas déjà manifestement évident, et ce depuis quelques années, il semblerait que nous ayons diverti la section Crazy Town de Crypto-Land.

Nous avons sauté le requin, traversé le Rubicon. Nous sommes sur nos skis et hors de nos esprits.

Il y a quelques jours, la soi-disant légende de l’investissement David Portnoy, a tenu une « conférence de presse d’urgence » pour révéler son dernier achat de crypto-monnaie.

Après avoir taquiné ses adeptes avec une variété de choix, Portnoy a révélé qu’il avait acheté pour 40 000 $ de «safemoon», une «monnaie» pour laquelle il n’avait aucune explication et aucune idée quant à savoir s’il s’agissait d’un stratagème de Ponzi ou d’un jeton légitime. Et il en a acheté, si mes calculs sont corrects, environ cinq milliards d’entre eux.

Au moment de l’annonce, safemoon était au prix de 0,00000817 $. Ce matin, il a été cité à 0,00000679 $.

C’est cinq zéros avant d’arriver à un nombre réel.

Tard mercredi, Twitter était en plein essor avec la frappe d’un autre jeton appelé «CluCoin».

Je n’ai aucune idée de ce que c’est, de qui est derrière ou de ce que cela représente.

Quelques heures après avoir été frappé, lancé ou imposé à un public sans méfiance, non seulement il était «tendance», mais sa valeur marchande a atteint 125 millions de dollars en quelques heures. Cela vaut probablement plus maintenant.

Il est présenté comme un «jeton hyper déflationniste avec un système de jalonnement intelligent». Vous plaisantez j’espère? Je couvre la monnaie et les marchés depuis 37 ans le mois prochain, et je n’ai absolument aucune idée de ce que cela signifie.

Pendant ce temps, le mercurial M. Musk a acheté du bitcoin via Tesla, l’a accepté comme paiement pour un véhicule et a entièrement inversé son point de vue sur le bitcoin en un mois, ce qui a conduit l’enfant de l’affiche des crypto-monnaies à réduire de moitié son prix pic de 65 000 $ à 30 000 $ hier et retour à 40 000 $ aujourd’hui.