Les joueurs de Dortmund sont « heureux » que Bellingham soit parti, selon un rapport

Les joueurs du Borussia Dortmund seraient ravis que le milieu de terrain vedette Jude Bellingham ait quitté le club. L’international anglais a récemment quitté l’Allemagne pour le Real Madrid cet été dans le cadre d’un contrat d’une valeur initiale de 112 millions de dollars. Ce prix élevé pourrait même potentiellement atteindre 143 millions de dollars au total avec les modules complémentaires inclus.

Image prétend que les membres de l’équipe de Dortmund en avaient marre des bouffonneries de Bellingham. Le milieu de terrain a déjà rejoint les géants allemands en 2020 en tant que jeune espoir très bien noté. Son temps avec l’équipe de Bundesliga a été assez réussi, comme en témoigne un triomphe DFB-Pokal lors de sa première saison. Cependant, le média rapporte que Bellingham ne s’entendait pas bien avec ses anciens coéquipiers.

Les joueurs de Dortmund se sont plaints du traitement réservé par l’Anglais à ses pairs au club. Bellingham aurait été de mauvaise humeur et réprimandait régulièrement ses coéquipiers.

Les joueurs de Dortmund n’ont pas eu le meilleur moment avec Bellingham

Un incident, en particulier, s’est produit lors d’un match de Ligue Europa avec les Rangers au cours de la saison 2021/22. Bellingham a déchiré Nico Schulz après la sortie de Dortmund. Les lecteurs de Lip ont rapporté que le milieu de terrain avait crié à Schulz: « Vous ne pouvez pas jouer une passe f *** ing, vous êtes f *** ing s ** t! À chaque putain de fois ! Ce n’était apparemment pas un incident isolé.

Le rapport suggère également que Bellingham devait être le centre d’attention avec Dortmund. Cela est devenu un problème lors de la montée en puissance d’Erling Haaland au club. Haaland est arrivé du côté allemand six mois avant Bellingham. Le milieu de terrain n’aimait pas que l’actuel attaquant de Manchester City reçoive plus d’attention de la part des fans et des médias.

Le milieu de terrain brille jusqu’à présent dans son nouveau club

Dortmund serait heureux de voir Bellingham partir. Pendant ce temps, les vrais fans accueillent leur plus récent ajout. Le milieu de terrain a dirigé le spectacle lors du match d’ouverture de la saison en Liga de l’équipe contre l’Athletic Bilbao ce week-end. Il a réussi à gagner l’homme du match tout en marquant un but dans un rôle plus avancé avec Los Blancos. Bellingham cherchera à poursuivre sa belle forme contre Almeria le samedi 19 août.

PHOTO : IMAGO / Kirchner-Media