Le RPG Cyberpunk 2077 en monde ouvert de CD Projekt Red a finalement été lancé aujourd’hui après des mois de spéculation et de multiples retards. Le jeu est déjà disponible à l’achat sur les magasins PlayStation et Xbox et peut être joué immédiatement sur la nouvelle et l’ancienne génération de consoles PlayStation et Xbox. Cependant, pas même un jour après le déploiement final du jeu, et les joueurs sur les consoles de la génération précédente font état d’une expérience extrêmement non optimisée sur la PlayStation 4 et la Xbox One, y compris les versions plus robustes – la PS4 Pro et la Xbox One X.

Selon un rapport publié par Polygon, les utilisateurs des médias sociaux signalent des problèmes massifs, des problèmes de fréquence d’images, des pop-ins majeurs et d’autres problèmes avec le jeu Cyberpunk 2077 sur leurs consoles PS4 et Xbox One. On ne sait pas si toutes les personnes signalant des problèmes sur les réseaux sociaux essaient le jeu avec le patch jour zéro, car beaucoup ont trouvé des solutions de contournement pour jouer au jeu avant la sortie dans leur région en modifiant le fuseau horaire de leurs consoles. Les gens de Polygon affirment même avoir regardé une douzaine de livestreams Cyberpunk 2077 sur les consoles PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X. Le rapport indique qu’ils ont vu un nombre décent de crashs, de gameplay saccadé, de gels, de PNJ étrangement géométriques, et plus encore. Alors que certains des rapports des utilisateurs sur les médias sociaux proviennent de ceux qui n’utilisent pas le patch du premier jour, le rapport indique que le hoquet technique d’une certaine variété ou d’une autre semble omniprésent sur tout versions des anciennes consoles en fonction de ce qu’elles ont vu sur les diffusions en direct Twitch et YouTube. En outre, le rapport cite des publications de Reddit qui mettent en évidence le même problème.

Alors que les utilisateurs des consoles PlayStation et Xbox de la génération précédente signalent des problèmes avec le jeu, il ne semble pas y avoir de problèmes avec les joueurs sur PC. Il est également intéressant de noter que les premiers critiques du jeu n’ont reçu que le code PC de Cyberpunk 2077. Au cours d’un flux Xbox One, Polygon a vu un joueur se plaindre parce qu’une voiture est apparue de nulle part, ce qui les a fait planter. Un autre joueur Xbox One a dû redémarrer son jeu après avoir essayé d’avancer rapidement dans le dialogue – ce qui s’est produit plus d’une fois au cours d’une seule diffusion. Le jeu semble avoir le plus de difficultés lors de l’exécution pendant les segments du monde ouvert, suggère le rapport Polygon.

CD Projekt Red, développeur de Cyberpunk 2077, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Cela pose un problème inexcusable car les développeurs avaient déclaré que le jeu était prêt pour les consoles PS4 et Xbox One en novembre, et ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour perfectionner le jeu sur les consoles de nouvelle génération.

Plusieurs utilisateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face au nouveau jeu. Le format permet aux fans de télécharger des images de jeux PS1, PS2 ou Nintendo N64 afin de faire des comparaisons sur la gravité de la version console de Cyberpunk 2077.

Corrigez le jeu sur les consoles de base Ps4 s’il vous plaît. Quelle est cette résolution 720p? Chutes de cadre, visuels flous, plantages! Que diable les gars. Ce jeu a ruiné notre expérience et il ne fait aucun doute que ce sera la pire expérience de tous les temps pic.twitter.com/5GElsWbOuD – cyberpunk_but_720p_R (@ delaypubk2077) 10 décembre 2020

Il s’agit de Cyberpunk 2077 – PS4 version 1.00. La résolution est littéralement inférieure à 720p et le jeu prend 20 secondes pour charger les textures. Inexcusable. Insondable. Injouable. pic.twitter.com/CCGN2p1LnG – parenti au nez rouge (@YellowParenti) 10 décembre 2020

Cyberpunk 2077 a été lancé à Rs 3,499 pour les consoles PlayStation et Xbox et est au prix de Rs 2999 pour PC en Inde. Séparément, les joueurs peuvent acheter le disque Cyberpunk 2077 sur Amazon au prix de 3999 Rs pour Xbox et PlayStation, tandis que le disque de jeu PC est au prix de 2499 Rs sur Amazon.

Le jeu Cyberpunk 2077 pour consoles PlayStation et Xbox est livré avec une compatibilité descendante, ce qui signifie que ceux qui achètent le jeu sur la console de la série PlayStation 4 ou Xbox One pourront y jouer sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S sans frais supplémentaires. . La liste PlayStation Store du jeu indique que certaines fonctionnalités du jeu sont absentes sur la PS4, rien de ce type n’est mentionné dans la liste Xbox Store. Pour PS4, le jeu Cyberpunk 2077 a une taille totale de 63,88 Go, alors que la liste Xbox ne donne pas la taille du jeu, il a récemment été rapporté que le jeu occuperait moins de 60 Go sur la Xbox. Pour PC, il prend environ 70 Go d’espace disque.