Les problèmes des fabricants de Cyberpunk 2077 ne semblent pas s’arrêter. Après le lancement désastreux du jeu pour les consoles de génération précédente PlayStation 4 et Xbox One, les joueurs de Cyberpunk 2077 signalent maintenant que si leurs fichiers enregistrés deviennent trop volumineux, ils sont corrompus. Selon un rapport, si le fichier enregistré dépasse 8 Mo, les joueurs ne peuvent pas le charger et ils reçoivent un message d’erreur. Cela vient comme le dernier de la longue liste de bogues qui ont été trouvés dans Cyberpunk 2077 depuis son lancement le 10 décembre.

Selon les informations partagées sur les forums Reddit et CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 a une taille maximale de 8 Mo sur les fichiers enregistrés. Les utilisateurs dont la taille de fichier dépasse la limite voient un message indiquant que leur fichier enregistré est endommagé et ne peut pas être chargé. La taille du fichier enregistré augmente si un utilisateur a ramassé trop d’objets et de matériaux d’artisanat. Étant donné que Cyberpunk 2077 regorge d’objets de ramassage et de butin, c’est un problème assez frustrant pour les joueurs. Les développeurs du jeu ont répondu au problème sur la page de support GOG.com de CD Projekt Red. Ils ont dit que si le fichier de sauvegarde est endommagé, il ne peut pas être récupéré. Pour l’instant, il semble que le seul moyen d’éviter cela est si les utilisateurs choisissent moins d’éléments avant de sauvegarder leur jeu ou utilisent un fichier de sauvegarde plus ancien pour continuer à jouer. « Si vous avez utilisé le problème de duplication des éléments, veuillez charger un fichier de sauvegarde qui n’est pas affecté par celui-ci », ont déclaré les développeurs dans leur réponse, ajoutant qu’ils augmenteraient la taille limite du fichier de sauvegarde dans un futur correctif.

Cyberpunk 2077 a été au cœur des rapports des utilisateurs depuis son lancement le 10 décembre. Le jeu s’est lancé dans un gameplay extrêmement glitch sur la génération précédente de consoles PlayStation 4 et Xbox One. Pour résoudre les problèmes, les développeurs ont lancé deux correctifs – 1.04 et 1.05 pour le jeu depuis son lancement le 10 décembre. Sony a même retiré Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store, en raison des plaintes et offre un remboursement complet à ceux qui ont acheté le jeu. Microsoft propose également désormais des remboursements aux joueurs qui ont acheté le jeu sur le Microsoft Store. Cependant, Microsoft n’a pas supprimé le jeu de la boutique Xbox.