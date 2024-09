Cinq Université Tufts Les joueurs de crosse masculins restent hospitalisés après un récent entraînement dirigé par un diplômé d’un programme de formation Navy SEAL, selon un porte-parole de l’école.

Selon Patrick Collins, directeur exécutif des relations avec les médias de Tufts, une cinquantaine de membres de l’équipe ont participé à une séance d’entraînement volontaire de 45 minutes sur le campus lundi. La séance a été dirigée par un ancien élève de Tufts et récent diplômé du programme de formation BUD/S Navy SEAL.

Collins a déclaré que 12 membres de l’équipe de crosse ont été diagnostiqués avec une rhabdomyolyse, ou rhabdo, qui les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies Selon la définition de la maladie de Parkinson, il s’agit d’une « affection médicale grave qui peut entraîner une invalidité permanente ou la mort ». Elle survient lorsque les muscles se dégradent, souvent à la suite d’un effort excessif, et libèrent leur contenu dans la circulation sanguine. Les symptômes peuvent ressembler à ceux des maladies liées à la chaleur et à la déshydratation. La seule façon de déterminer si vous en êtes atteint est de procéder à des tests.

Cinq des étudiants athlètes restent hospitalisés, a déclaré Collins, ajoutant que le nombre de cas confirmés et le nombre de personnes hospitalisées pourraient changer.

« Nos pensées vont aux joueurs et à leurs familles, et nous espérons qu’ils retrouveront rapidement la santé sous la surveillance d’experts médicaux locaux », a déclaré Collins. « En attendant, nous surveillons de près l’état de santé du reste de l’équipe et avons reporté toutes les activités d’entraînement jusqu’à ce que chaque membre de l’équipe ait été évalué et autorisé médicalement à reprendre la compétition. »

En raison de la gravité de la situation, l’université a déclaré qu’elle nommait un enquêteur externe indépendant pour mener un examen approfondi, « dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la sécurité de nos étudiants athlètes ».

L’école a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de divulguer des détails supplémentaires tant que son enquête n’était pas terminée.

L’Université Tufts, située à Medford et Somerville, compte environ 6 700 étudiants de premier cycle. L’équipe masculine de crosse a remporté son quatrième titre NCAA en mai, en battant le RIT.