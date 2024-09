Les joueurs de crosse de Tufts hospitalisés après l’entraînement

Le porte-parole, Patrick Collins, a déclaré que l’université nommait un enquêteur externe « pour mener un examen approfondi le plus rapidement possible, dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la sécurité de nos étudiants athlètes ».

Collins a déclaré : « Nous travaillons à déterminer la nature de l’entraînement, et cette question fera partie de l’enquête. »

« Nos pensées vont aux joueurs et à leurs familles, et nous espérons qu’ils retrouveront rapidement la santé sous la surveillance d’experts médicaux locaux », a-t-il déclaré. « En attendant, nous surveillons de près l’état de santé du reste de l’équipe et avons reporté toutes les activités d’entraînement jusqu’à ce que chaque membre de l’équipe ait été évalué et autorisé médicalement à reprendre la compétition. »

Environ 50 joueurs ont participé à l’entraînement, a déclaré Collins. L’équipe comptait 56 joueurs sur sa liste la saison dernière, selon le département des sports de l’université. site web.

En mai, l’équipe a battu le Rochester Institute of Technology pour remporter le championnat NCAA Division 3.

Collins a déclaré que l’entraîneur principal de l’équipe, Casey D’Annolfo, n’était pas présent lors de l’entraînement. Il a refusé de répondre à d’autres questions sur l’entraînement « afin de préserver l’intégrité de l’enquête ». Le nom de la personne qui a dirigé l’entraînement n’a pas non plus été dévoilé.

Les spécialistes médicaux affirment que la rhabdomyolyse peut être provoquée par un exercice physique intense auquel le corps d’un individu n’est pas habitué.

« Les muscles utilisent de l’énergie pour faire ce qu’ils doivent faire… mais si vous demandez trop d’efforts aux muscles pendant trop longtemps, alors les muscles fonctionnent à vide », a déclaré le Dr Mark Korson, ancien directeur des cliniques métaboliques au Boston Children’s Hospital et au Tufts Medical Center, qui travaille désormais pour VMP Genetics.

« Les muscles n’ont pas l’énergie nécessaire pour faire ce qu’ils doivent faire, mais vous les forcez à continuer », a déclaré Korson. « C’est ce qui provoque la dégradation. »

Les muscles blessés libèrent de la myoglobine, une protéine, dans la circulation sanguine, ce qui peut obstruer les reins et entraîner une insuffisance rénale, a déclaré Korson.

Korson a déclaré que lorsqu’un patient arrive à l’hôpital avec une rhabdomyolyse après un effort physique intense, « vous devez continuer à le rincer avec du liquide » en buvant ou par voie intraveineuse.

« Il ne faut pas qu’ils soient déshydratés et qu’ils contiennent trop de myoglobine, ce qui est un mauvais prétexte pour une insuffisance rénale car l’urine est plus concentrée », a-t-il déclaré. « Il faut les éliminer. »

Les experts ont indiqué que cette pathologie peut également se développer à la suite d’un traumatisme physique qui a interrompu la circulation vers les muscles. Elle peut également être provoquée par certains médicaments, notamment les statines, qui sont utilisées pour réduire le cholestérol.

Le Dr David Leaf, néphrologue et directeur de la recherche clinique et translationnelle sur les lésions rénales aiguës au Brigham and Women’s Hospital, a déclaré qu’il voyait chaque année « une poignée de patients » souffrant de rhabdomyolyse.

Il a déclaré que les blessures traumatiques, telles que celles subies lors d’un accident de voiture, sont l’une des principales causes de cette maladie chez les adultes, mais il a observé des cas chez des adultes plus jeunes lorsqu’il s’agit d’entraînements intenses.

« J’avais l’habitude de travailler aux urgences et je voyais des patients arriver après avoir fait du CrossFit et d’autres types d’exercices de haute intensité similaires », a-t-il déclaré.

Leaf a déclaré qu’il était inquiétant que certains joueurs soient encore à l’hôpital vendredi, plusieurs jours après la tenue de l’entraînement. Il a déclaré que les médecins testent généralement la quantité de créatine kinase dans le sang, ce qui peut indiquer l’ampleur des dommages musculaires.

« Le fait qu’ils soient toujours à l’hôpital me dit que ce nombre n’est probablement pas encore stabilisé, ou que certains de ces patients pourraient avoir des lésions organiques », a-t-il déclaré. « Parce que sinon, un jeune enfant en bonne santé avec juste une petite blessure musculaire, vous n’auriez pas nécessairement besoin de le garder à l’hôpital. Vous pourriez simplement lui faire hydrater à la maison et le surveiller attentivement. »

Vous pouvez contacter Nick Stoico à l’adresse [email protected].