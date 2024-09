Les joueurs de crosse de l’Université Tufts hospitalisés pendant plusieurs jours après l’entraînement : NPR

basculer la légende Eden, Janine et Jim/Flickr Creative Commons

Selon l’université, cinq joueurs de l’équipe masculine de crosse de l’université Tufts ont été hospitalisés après une séance d’entraînement avec un ancien élève diplômé d’un programme de formation des Navy SEAL.

Patrick Collins, directeur exécutif des relations avec les médias de l’université Tufts, a déclaré dans un communiqué à NPR dimanche que 12 des joueurs qui ont participé à un « entraînement volontaire et supervisé de 45 minutes » sur le campus la semaine dernière ont reçu un diagnostic de rhabdomyolyse. Vendredi, cinq joueurs étaient toujours à l’hôpital, a-t-il également déclaré.

« Le nombre de cas confirmés et le nombre de personnes hospitalisées pourraient changer. Nos pensées vont aux joueurs et à leurs familles, et nous espérons qu’ils retrouveront rapidement une bonne santé sous les soins d’experts médicaux locaux », a déclaré Collins. « En attendant, nous surveillons de près l’état de santé du reste de l’équipe et avons reporté toutes les activités d’entraînement de l’équipe jusqu’à ce que chaque membre de l’équipe ait été évalué et autorisé médicalement à reprendre la participation. »

Cette maladie, également connue sous le nom de rhabdo, survient lorsque des protéines et des électrolytes provenant de tissus musculaires endommagés sont libérés dans la circulation sanguine, selon le Centres pour le contrôle et la prévention des maladiesCela pourrait endommager les reins et entraîner une insuffisance rénale, des convulsions, une invalidité permanente et même la mort, indique également l’agence.

La maladie peut toucher n’importe qui, mais les athlètes, les pompiers, les personnes qui travaillent à l’extérieur et celles qui travaillent dans des environnements chauds présentent un risque plus élevé de développer une rhabdomyolyse. le CDC dit.

L’université « nomme également un enquêteur externe indépendant pour mener un examen approfondi le plus rapidement possible, dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la sécurité de nos étudiants athlètes », a déclaré Collins.

L’ancien élève qui a dirigé la formation a récemment obtenu son diplôme du programme de formation de base sur la démolition sous-marine/SEAL, ou BUD/S, a également déclaré Collins. Le programme est un programme de formation intense, d’une durée de plusieurs mois, destiné aux Candidats Navy SEAL.

NPR a contacté la marine américaine pour obtenir des commentaires.

En mai, l’équipe masculine de crosse de l’université a remporté sa quatrième victoire Match de championnat national de division III de la NCAA.