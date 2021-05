Les joueurs de cricket du Sri Lanka refusent de signer des contrats «injustes et non transparents» proposés par leur conseil d’administration | Nouvelles de cricket

Le capitaine de l’ODI au Sri Lanka, Kusal Perera, est l’un des acteurs à refuser un contrat « injuste »

Cricket au Sri Lanka a plongé dans une crise après que les principaux acteurs aient refusé de signer de nouveaux contrats qu’ils jugent « injustes et non transparents » à la veille de leur série internationale d’une journée au Bangladesh.

Sri Lanka Cricket (SLC) a offert des contrats à 24 joueurs avant le départ de l’équipe pour le Bangladesh, avec des salaires de base inférieurs et davantage d’incitations basées sur la performance.

Dans une déclaration par l’intermédiaire de représentants légaux, les joueurs de cricket ont déclaré qu’ils n’étaient « pas d’accord pour signer des contrats injustes et non transparents et ont exhorté SLC à ne pas tenir les joueurs sous la menace d’une arme ».

Les joueurs, y compris le capitaine de test Dimuth Karunaratne et le skipper ODI Kusal Perera, ont exprimé « le choc et la consternation » face à la décision du SLC de rendre publics les détails de leur proposition de salaire.

Ils ont dit que le salaire qui leur était offert représentait environ un tiers de ce que leurs homologues dans d’autres pays avaient reçu.

Dimuth Karunaratne est le capitaine d’essai du Sri Lanka – mais a récemment perdu le travail d’un jour au profit de Perera

« Contrairement à d’autres pays, lorsque des différends surviennent et amènent les joueurs à rechercher d’autres avenues par le biais du cricket de franchise, les joueurs sri-lankais continueront d’être facilement disponibles pour jouer et être sélectionnés pour le Sri Lanka », ont ajouté les joueurs.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle depuis Dhaka, Perera a déclaré que son équipe essayait de ne pas laisser le différend les distraire de la série de trois matches de l’ODI contre le Bangladesh, qui débutera dimanche.

« Nous ne voulons pas trop penser au problème de contrat en cours avec le conseil puisque nous sommes concentrés sur la série en ce moment », a déclaré Perera, qui commence son mandat en tant que capitaine ODI du Sri Lanka avec cette série.

« Oui, c’est une préoccupation pour nous tous, mais nous espérons que cela sera bientôt résolu. »

Le secrétaire du SLC, Mohan de Silva, n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.