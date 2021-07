Les joueurs de cricket du moment s’attaquent avec des chauves-souris lors d’un match de charité alors que les spectateurs crient d’horreur

C’est le moment où les joueurs de cricket s’attaquent avec des battes lors d’un match de charité alors que les spectateurs crient d’horreur.

Le match au Mote Park Cricket Club à Maidstone, Kent, hier a été abandonné après des scènes violentes dans lesquelles des voyous brandissant des chauves-souris ont matraqué leurs rivaux.

La violence a éclaté à la fin d’un match au Mote Park Cricket Club, dans le Kent Crédit: UkNewsinPictures

Le tournoi faisait partie d’une campagne visant à collecter des fonds pour Share for Care, qui aide les personnes nécessitant un traitement médical au Pakistan, a rapporté Kent Online.

Les images de la bagarre capturent d’abord un groupe de joueurs engagés dans une discussion près du bord du terrain, avant qu’un voyou torse nu ne sprinte vers eux, tout en balançant sa batte.

On voit alors deux autres hommes échanger des coups, l’un portant toujours ses coussinets.

Les cris des spectateurs résonnent dans le parc.

Alors que de plus en plus de hooligans brandissant des chauves-souris commencent à matraquer leurs rivaux, une autre personne est frappée au sol.

Shehzad Akram, qui a aidé au déroulement de l’événement, a déclaré qu’ils avaient « essayé [their] meilleur » pour la charité mais les « fous » qui ont donné le coup d’envoi ont gâché le jeu.

« À la fin de la journée, nous avions le dernier match et c’était les deux derniers overs lorsque des gars sont arrivés sur le terrain et ont attaqué quelques joueurs », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas quelle en était la raison principale, mais il y avait des fauteurs de troubles sur le terrain. Ils ont commencé à se battre avec leurs battes et à frapper les gens.

« J’en étais loin, mais au moment où je m’en suis approché, ils se battaient toujours et se juraient. »

La police est arrivée sur le terrain après le début de la bagarre, vers 19 heures, a déclaré M. Akram, tandis que les ambulanciers paramédicaux ont également été appelés pour soigner les blessés.

Il a déclaré que les organisateurs n’étaient « pas contents ».

« Nous ne tolérons pas ce comportement », a-t-il déclaré. « Personne n’a perdu la vie, mais quelques gars se sont blessés dans le combat.

« Je leur ai alors dit que ce qu’ils avaient fait était une honte. Il devrait y avoir une action ferme contre les joueurs impliqués. »

L’organisateur a déclaré que les personnes impliquées dans la bagarre ne seraient plus autorisées à pénétrer dans le sol à l’avenir.

« Nous connaissons leurs visages et nous ne pouvons plus jamais prendre ce risque », a-t-il déclaré.

Dans un article publié lundi sur les réseaux sociaux, le Mote Cricket Club a déclaré: « Le Mote CC aimerait prendre ses distances par rapport à tout événement qui a eu lieu dans notre club hier.

« Nous ne surveillons pas et ne sommes pas responsables du comportement de ceux qui louent commercialement notre terrain.

« Nous ne tolérons pas ces événements et sommes attristés et déçus par les organisateurs et les personnes impliquées dans l’incident. »

Alors que le nombre exact de personnes sur le terrain n’était pas connu, les organisateurs avaient prédit que l’événement attirerait entre 350 et 400 personnes.

Des images choquantes de l’incident montrent un groupe de joueurs engagés dans une discussion animée avant le début des combats Crédit: UkNewsinPictures