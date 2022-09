Le vice-capitaine de Chelsea, Jorginho, a déclaré que les joueurs “sont responsables” du départ de Thomas Tuchel la semaine dernière.

Tuchel a été démis de ses fonctions mercredi dernier, au lendemain de la défaite 1-0 de son équipe contre le Dinamo Zagreb lors de son match d’ouverture de la Ligue des champions de cette saison.

Chelsea a nommé Graham Potter comme nouveau manager le lendemain et Jorginho a déclaré que l’équipe était choquée par le limogeage de Tuchel, mais a ajouté que l’équipe devait prendre une part de responsabilité.

“Bien sûr, nous avons passé un bon moment avec Thomas et apprécions ce qu’il fait pour nous, les fans et tout le monde”, a déclaré Jorginho lors d’une conférence de presse mardi avant leur match de Ligue des champions contre le FC Salzburg.

“C’était une surprise pour tout le monde. Ce qui a été dit entre les joueurs restera là, désolé.”

Il a ajouté: “Bien sûr [the players are also responsible], Nous sommes une équipe. Ce n’est pas une seule personne responsable de ce qui s’est passé. Nous sommes l’équipe en tant que groupe sur le terrain, donc bien sûr, nous sommes responsables de ce qui s’est passé.

“Nous avons essayé de faire ce que nous pouvions et où cela pouvait mieux aller. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Le défi maintenant est de rétablir la confiance.”

Le nouveau manager Potter a déclaré qu’il aborderait un “défi très différent” de la même manière qu’il l’a fait tout au long d’une carrière d’entraîneur passée en grande partie hors des projecteurs.

L’Anglais de 47 ans a assumé de loin son plus grand poste d’entraîneur, après avoir fait ses armes avec le club suédois d’Ostersunds pendant sept ans avant un court passage à Swansea City, puis un très impressionnant avec Brighton & Hove Albion.

Les méthodes de Potter à Brighton ont renforcé sa réputation, mais les niveaux d’attente à Chelsea seront une nouvelle expérience pour un homme pressenti comme futur manager de l’Angleterre.

“Il faut regarder le club de football ici, la tradition, la qualité, pour concourir en Premier League et en Ligue des champions, c’est un défi complètement différent de celui que j’avais”, a déclaré Potter aux journalistes mercredi.

“Je suis très, très excité comme vous pouvez l’imaginer et j’ai hâte de commencer.”

Lorsqu’on lui a demandé si travailler avec une équipe pleine de noms familiers modifierait son approche, Potter a déclaré qu’il s’appuierait sur les compétences en communication pour lesquelles il est largement félicité.

“Cela semble étrange, mais je l’aborde comme j’ai abordé chaque travail et chaque club de football avec le plus grand respect pour chaque environnement, chaque contexte”, a-t-il déclaré.

“Je sais que c’est un environnement différent, mais nous travaillons toujours avec des gens. Ensuite, il s’agit de les comprendre, de les traiter avec respect, d’apprendre à les connaître.

“Il y a toutes sortes de récits là-bas, que les meilleurs joueurs sont ceci et les meilleurs joueurs sont cela, mais d’après mon expérience, les gens sont assez compliqués.

“Les gens ont des egos, ont des choses différentes qui défient et c’est ce qui est fascinant dans ce travail.”

Potter a admis que neuf jours avaient été un tourbillon depuis qu’il avait supervisé la victoire 5-2 de Brighton sur Leicester City que peu de gens auraient pu imaginer que ce serait son dernier match avec le club.

“Cela ressemble à neuf semaines ou neuf mois, mais ça a été génial. C’est la beauté du football, la beauté de la vie. On ne sait jamais ce qui nous attend”, a-t-il ajouté.

“Les choses se sont passées incroyablement vite. J’ai eu des conversations très intenses avec les propriétaires et j’ai rapidement réalisé que, premièrement, c’étaient de bonnes personnes, des gens intelligents, qui ont fait un énorme succès dans leur vie en dehors du football et qui veulent réaliser quelque chose de vraiment excitant. ici.”

Potter a déclaré qu’il avait quitté sa “zone de confort” mais a minimisé toute suggestion selon laquelle il était risqué de rejoindre Chelsea.

“Si vous marchez sur la route, c’est un risque”, a-t-il déclaré. “J’ai quitté l’Angleterre quand j’avais 30 ans et je suis allé dans un club qui a limogé le manager chaque année au cours des cinq dernières années.”