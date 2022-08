Les joueurs de Chelsea refusent de porter le maillot n ° 9 “maudit” au milieu des malheurs de l’attaquant

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé que “personne ne veut toucher” le maillot n°9 du club, craignant qu’il ne soit maudit.

Le numéro est vacant après que Romelu Lukaku a rejoint l’Inter Milan avec un prêt d’une saison, alimentant les spéculations selon lesquelles il était laissé pour une éventuelle nouvelle signature alors que le club continue de rechercher un attaquant avec Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone et Benjamin de Red Bull Salzbourg. Sesko à l’étude.

La campagne décevante de Lukaku à Chelsea la saison dernière n’est que la dernière d’une série de joueurs à décevoir en portant le numéro 9 à Stamford Bridge.

Tammy Abraham a marqué 18 buts lors de la saison 2019-2020 mais a lutté contre les blessures et la forme un an plus tard avant de rejoindre l’AS Roma.

Gonzalo Higuaín, Álvaro MorataRadamel Falcao et Fernando Torres sont tous arrivés à Stamford Bridge avec une grande réputation pour lutter pour répondre aux attentes – et le club a passé deux fois une saison sans n ° 9 au cours de la dernière décennie (2014-15 et 2016-17).

On peut dire que le dernier titulaire à succès de Chelsea était Jimmy Floyd Hasselbaink, qui a remporté le Golden Boot de la Premier League lors de sa première saison – arrivé en 2000 en tant que record du club de l’époque de 15 millions de livres sterling signé de l’Atletico Madrid – avant de consolider sa popularité jusqu’à son départ pour Middlesbrough en 2004.

Romelu Lukaku, le plus récent détenteur du maillot n°9 de Chelsea, a marqué huit buts en Premier League la saison dernière. Jonathan Moscrop/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi aucun joueur de l’effectif n’avait saisi l’occasion de saisir ce qui est habituellement un numéro très convoité, Tuchel a déclaré : “C’est maudit ! Les gens me disent que c’est maudit ! Ce n’est pas le cas qu’on le laisse ouvert pour des raisons tactiques ou pour certains joueurs”. dans le pipeline pour entrer et le prendre naturellement.

“Il n’y avait pas une grande demande pour le numéro neuf. Les joueurs veulent parfois changer de numéro mais étonnamment, personne ne veut y toucher.

“Comme, tout le monde qui est plus long que moi dans le club, me dit” tu sais qu’il avait le neuf et n’a pas marqué et il avait le neuf et il n’a pas non plus marqué. Maintenant, nous avons un moment, personne ne veut toucher au chiffre neuf.”

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

Chelsea a été frustré dans sa quête d’un nouvel attaquant alors qu’il a également raté la signature de Raphinha, l’ancien ailier de Leeds United ayant choisi de rejoindre Barcelone.

Cependant, ils ont signé Raheem Sterling de Manchester City et avec Kai Havertz prêt à mener l’attaque lors du match d’ouverture de Chelsea en Premier League à Everton samedi, Tuchel a déclaré: “Je suis généralement convaincu que nous sommes capables de gagner des matchs. Nous avons réussi à marquer beaucoup de buts dans le système que nous jouons.

“Le 3-4-3 en général, comme parfois comme un 5-2-3, le noyau de la formation est un peu profond, le noyau et la force de la formation est un peu profond avec trois défenseurs et deux milieux centraux donc à partir de là, la responsabilité des trois attaquants est peut-être un peu plus élevée dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 car ils ont, naturellement du cœur du système, un peu plus de soutien.

“Nous comptons donc beaucoup sur nos ailiers dans ce système et nous pensons toujours que c’est une bonne structure pour les caractéristiques de nos joueurs. Donc, étant donné cela, nous ne devrions pas non plus être confus que nous exigeons la même chose des joueurs qui le feraient. peut être possible dans une structure différente. La structure elle-même n’est jamais le problème. À partir de là, nous partons.

“Nous avons une nouvelle qualité avec Raheem, ce qui nous aide beaucoup. Nous mettons nos ailiers en marche, j’espère que Reecey [Reece James] est en forme pour la saison, Chilly [Ben Chilwell] va se remettre en forme et j’espère que Marc [Cucurella, a £63m signing from Brighton] se joindra à nous afin que nous ayons ce soutien des coulisses.

“Ensuite, nous devons améliorer les positions intérieures, être fluides et cliniques et créer un peu plus de soutien par derrière. Voyons voir.

“Nous ne pouvons pas promettre [the end of] la malédiction du chiffre neuf. Je suis aussi superstitieux. Je peux comprendre pourquoi les joueurs n’y touchent peut-être pas et ont d’autres préférences. C’est comme ça. Je pense que Raheem nous aidera beaucoup et il est de notre responsabilité de créer plus de joueurs offensifs là où nous avons plus de joueurs dans la surface.”