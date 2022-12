Les joueurs de Buffalo Bills sortent des voitures de la neige alors que le «cyclone à la bombe» gèle l’Amérique du Nord

Alors que la tempête hivernale à New York continue de faire des ravages, les joueurs de football américain et les membres des Buffalo Bills sont rentrés chez eux après leur match de la veille de Noël pour trouver une surprise inhabituelle. Les joueurs étaient à Chicago pour un match et à leur retour, ils ont retrouvé leurs voitures enfouies sous plusieurs pieds de neige à la suite du blizzard qui s’est abattu sur l’état de New York. Le clip partagé sur le compte Twitter de NowThis News montrait les joueurs en train de pelleter la neige de leurs véhicules. L’un d’entre eux a même été vu partir avec des pouces de neige encore sur le toit. Jetez un œil au clip ici :

Les membres des Buffalo Bills sont rentrés chez eux après leur match de la veille de Noël à Chicago pour constater que leurs voitures avaient été enterrées sous plusieurs pieds de neige, en raison des conditions de blizzard dans la région de Buffalo, NY. pic.twitter.com/SneViHVEc9— NowThis (@nowthisnews) 27 décembre 2022

Aussi amusant qu’ils aient trouvé le clip, certains utilisateurs de médias sociaux s’inquiétaient des dangers de conduire un véhicule avec autant de neige dessus. D’autres se demandaient pourquoi les joueurs n’avaient pas de garages couverts ou chauffés pour leurs voitures. “Lol à ce premier SUV”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre tweet disait : « Je n’arrive pas à croire que les Bills n’enlèvent pas toute la neige de leurs voitures. Si dangereux.”

« Qui est le responsable des installations ? » un utilisateur a tweeté.

Les autorités qualifient désormais cette tempête hivernale de « blizzard du siècle ». Les équipes d’urgence de New York étaient sur leurs gardes pour secourir les résidents bloqués lundi. La tempête a fait au moins 25 morts dans la ville et a causé beaucoup de chaos pour voyager pendant la période de Noël. Les conditions météorologiques extrêmes qui ont tenu le pays entre ses griffes ces derniers jours ont également provoqué des coupures de courant.

Jusqu’à présent, les conditions de blizzard ont continué de prévaloir dans certaines parties du nord-est des États-Unis. Au moins 47 décès ont été signalés dans neuf États. Les autorités, en particulier à Buffalo, ont décrit ces conditions comme des voiles blancs de plusieurs heures et des corps découverts dans des véhicules piégés sous la neige. Les services d’urgence vont “de voiture en voiture” à la recherche de personnes, mortes ou vivantes.

Alors que la ville de Buffalo n’est pas étrangère aux conditions hivernales extrêmes, elle est maintenant devenue l’épicentre de cette crise. Les gens se retrouvent ensevelis sous plusieurs pieds de neige.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici