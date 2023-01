Les joueurs de Buffalo Bills ont hâte d’aimer Hamlin après la mise à jour de la santé

Jeudi, l’entraîneur de Buffalo Sean McDermott a raconté aux journalistes comment Mario Hamlin, le père de la sécurité des Bills Damar Hamlin, s’était adressé à toute l’équipe des Buffalo Bills lors d’une vidéoconférence la veille depuis Cincinnati. Mario Hamlin et sa femme, Nina, avaient été au chevet d’un hôpital avec leur fils, mais voulaient transmettre un message à l’équipe.

Damar, a déclaré Mario, voudrait que l’équipe joue.

McDermott et le quart-arrière Josh Allen ont déclaré lors d’une conférence de presse jeudi après-midi que le message – combiné à l’amélioration de l’état de santé de Damar Hamlin alors qu’il continue d’être traité après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match de lundi – était l’ascenseur dont les Bills avaient besoin pour les encourager à se concentrer sur leur travail, même s’ils continuent de prier et de s’inquiéter pour leur coéquipier et ami.

Hamlin, 24 ans, s’est effondré après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine du receveur des Bengals Tee Higgins lors d’un match diffusé sur “Monday Night Football” d’ESPN.

Ce qui a suivi a été 10 minutes déchirantes alors que des professionnels de la santé l’ont soigné sur le terrain et lui ont administré la RCR, tandis que les joueurs des Bills se sont agenouillés en cercle autour de lui. En marge, les joueurs ont pleuré et se sont étreints. Les radiodiffuseurs, le choc également évident dans leur voix, ont tenté de raconter la scène alors que Hamlin a finalement été placé dans une ambulance et transporté d’urgence à l’hôpital.

Le match a été suspendu, après que McDermott ait consulté cette équipe, les officiels et l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor. La ligue a annoncé jeudi soir que le match ne serait pas terminé.