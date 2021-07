Les joueurs de Boca Juniors et la police brésilienne s’affrontent dans des scènes sauvages de la Copa Libertadores

Les joueurs réagissent à l’arbitre Esteban Ostojich après que le VAR a refusé un but à Boca Juniors mardi. Bruna Prado-Piscine/Getty Images

Boca Juniors a été éliminé de la Copa Libertadores par l’Atletico Mineiro mardi, mais les deux équipes s’exposeront certainement à des sanctions après des scènes chaotiques pendant et après le match à Belo Horizonte.

La police brésilienne a semblé pulvériser des joueurs de Boca en colère à la porte de leur vestiaire après le match, avec des vidéos montrant les joueurs s’étouffant alors qu’ils criaient des injures aux agents des forces de l’ordre.

site internet brésilien Globoesporte a déclaré que les joueurs de Boca ont tenté d’entrer dans le vestiaire de la maison où les officiels du match s’étaient réfugiés.

Les joueurs s’étaient affrontés dans le tunnel après le match au cours duquel l’arbitre assistant vidéo (VAR) a refusé à Boca ce qu’ils pensaient être un but légitime pour la deuxième fois de la rencontre.

Le match des huitièmes de finale au stade Mineirao s’est terminé par 0-0 et l’Atletico s’est imposé 3-1 aux tirs au but. Le match aller à Buenos Aires la semaine dernière s’est également terminé sans but et Boca a vu un but refusé pour hors-jeu après un long contrôle VAR.

Lorsqu’on lui a demandé si l’arbitrage avait joué un rôle dans leur élimination, le milieu de terrain de Boca Diego Gonzalez a déclaré : « Sans aucun doute, tout le monde peut le voir. Nous avons marqué un bon but, et le fait est que nous méritions également de gagner le premier match.

#Vidéo #ESPNEquipoF El momento justo: así comenzaron los incidents de Boca en el Mineirao. https://t.co/wxOXYpQOOh – ESPN Argentine (@ESPNArgentina) 21 juillet 2021

« Ça fait mal, on se sent mal. CONMEBOL [the South American Football Confederation] il faut regarder l’arbitrage. »

La colère a débordé au cours de la seconde mi-temps lorsque l’arbitre est allé vérifier le but refusé sur le moniteur VAR du côté du terrain.

Les officiels brésiliens se sont affrontés avec des joueurs de Boca qui se sont approchés de l’arbitre, et les entraîneurs adjoints des deux côtés ont été expulsés.

Le gardien de but de l’Atletico Everson était le héros, sauvant deux pénalités de Boca, puis marquant le coup de pied décisif pour placer l’Atletico en quarts de finale.