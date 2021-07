Les joueurs de Boca Juniors aspergés de poivre après une bagarre de masse lors de la défaite de la Copa Liberatadores contre l’Atletico Mineiro

Les joueurs de Boca Juniors et de l’Atletico-MG se sont affrontés lors de leur match de Copa Libertadores. Bruna Prado-Piscine/Getty Images

La police a été obligée d’utiliser du gaz poivré pour empêcher les joueurs de Boca Juniors d’entrer dans les vestiaires de l’Atletico Mineiro après une vilaine bagarre après leur match de Copa Libertadores mardi.

L’Atletico a gagné 3-1 aux tirs au but à Belo Horizonte pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition après un match nul 0-0 dans les deux matches.

Joueurs et staff des deux côtés se sont affrontés après le coup de sifflet final et des scènes dans le tunnel et les vestiaires ont été capturées par des caméras.

Aucune arrestation n’a été effectuée, mais la police a utilisé du gaz poivré sur les joueurs de Boca qui avaient tenté de faire irruption dans les vestiaires de l’Atletico.

Le vice-président de Boca, Juan Roman Riquelme, a défendu ses joueurs et a déclaré: « Bien sûr, les joueurs allaient se défendre s’ils se faisaient jeter du gaz poivré sur le visage. »

Riquelme a accusé le président de l’Atletico Sergio Coelho de lancer des bouteilles sur les joueurs de Boca tandis que Atlético a dit Les joueurs de Boca « ont tenté d’attaquer le directeur du football de l’Atletico Rodrigo Caetano avec une barre de fer ».

Le club brésilien a déclaré Les joueurs et le staff de Boca avaient « envahi » leurs vestiaires, où les officiels du match s’étaient réfugiés.

L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo, qui a rejoint Boca en février, a été vu tenant un extincteur.

« Après le match, les joueurs de Boca sont descendus dans le tunnel et se sont rendus au vestiaire des visiteurs », Atlético a dit. « Quelques minutes plus tard, la délégation argentine a quitté le siège et, dans un blocus, s’est rendue au vestiaire de l’arbitre,

« Les gardes de sécurité de Mineiro ont tenté en vain de les contenir. Les Argentins ont alors décidé d’envahir les vestiaires, où il y avait des joueurs, des délégués, des membres. Même le président Sérgio Coelho a tenté d’empêcher l’invasion pour protéger les professionnels de l’Atlético. »

Huit membres de Boca, dont cinq joueurs, ont été identifiés par la police lors de la rixe et toute la délégation de Boca a été escortée par les autorités jusqu’au poste de police le plus proche pour donner leur récit des événements avant de regagner leur hôtel à Belo Horizonte.

« Après une longue négociation, sous la médiation du président Sergio Coelho, la délégation argentine s’est rendue au poste de police pour enregistrer un rapport d’incident pour pillage de biens et agression », a déclaré l’Atletico. « Personne ne sera arrêté. Le bilan a été de blessés, heureusement sans gravité ».

La CONMEBOL n’a pas encore commenté l’incident, mais les deux clubs devraient être sanctionnés.