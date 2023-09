Les joueurs de basket-ball masculin de Dartmouth déposent une pétition visant à se syndiquer

Les joueurs de basket-ball masculin du Dartmouth College sont devenus les derniers athlètes universitaires à remettre en question le statu quo en tentant de se syndiquer.

Une pétition déposée mercredi auprès du Conseil national des relations de travail par le Syndicat international des employés de service a identifié 15 joueurs de l’école Ivy League comme cherchant à être représentés. Le SEIU figurait sur la liste des pétitionnaires, tandis que le Dartmouth College et son conseil d’administration étaient identifiés comme l’employeur.

La porte-parole du Dartmouth College, Jana Barnello, a fourni une déclaration à l’Associated Press, confirmant que la pétition avait été déposée dans le but de représenter les joueurs et déclarant qu’elle était en cours d’examen. La pétition a été attribuée à la région de Boston du NLRB, selon la liste en ligne du dossier.

« Nous avons le plus grand respect pour nos étudiants et pour les syndicats en général », indique le communiqué. « Nous étudions attentivement cette pétition dans le but d’y répondre rapidement mais de manière réfléchie, conformément à la mission et aux priorités éducatives de Dartmouth. »

L’équipe de football de l’Université Northwestern a tenté de former le premier syndicat d’athlètes universitaires en 2014.

Cette décision a rencontré une opposition presque immédiate de la part des conférences universitaires et des écoles, estimant qu’elle modifierait fondamentalement un système dans lequel des centaines de millions de dollars sont distribués chaque année aux conférences et aux écoles.

Cette décision a finalement pris fin en août 2015, lorsque le conseil d’administration du NLRB a statué à l’unanimité que la création d’un nouveau système d’équipes universitaires syndicales et non syndicales conduirait à des normes différentes d’une école à l’autre. Il a déclaré qu’un système avec des fonds variés pour les joueurs et des choses comme le temps d’entraînement créerait un déséquilibre concurrentiel.

Cette décision contraste avec une décision antérieure d’un NLRB régional à Chicago, selon laquelle les joueurs de football boursiers sont des employés en vertu de la loi américaine et ont donc le droit de s’organiser.

Cependant, il n’a pas donné d’avis sur la question de savoir si les joueurs sont des employés des écoles pour lesquelles ils jouent.

Michael McCann, directeur du Sports Law and Entertainment Law Institute du New Hampshire, a écrit dans un article sur les réseaux sociaux que cela pourrait prendre des années avant que l’affaire ne se déroule.

« Il existe un bon argument juridique de fond : de nombreux athlètes universitaires, mais pas tous, sont des employés », a déclaré McCann. a écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « Dartmouth n’est probablement pas l’équipe masculine d’école privée idéale pour essayer cela étant donné qu’il ne s’agit pas d’un programme majeur et qu’il s’agit de l’Ivy League, où il n’y a pas de bourses sportives. … Mais les étudiants travailleurs de Dartmouth dans les services de restauration sont déjà syndiqués, donc de ce point de vue, c’est une bonne école.

Reportage de l’Associated Press.

