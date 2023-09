Les joueurs d’Aston Villa se plaignent au club des maillots de Castore

Les joueurs d’Aston Villa ne sont pas satisfaits de leurs maillots actuels du fabricant Castore. Le problème, cependant, ne vient pas nécessairement des couleurs ou du design des chemises. Au contraire, le matériau des maillots rend les joueurs inconfortables pendant les matchs.

Selon Le télégraphe, Les joueurs de Villa se sont plaints de ce problème auprès des responsables du club et du fabricant de kits Castore. Le matériau utilisé pour fabriquer les maillots retient la transpiration et alourdit les joueurs tout au long des matchs. Castore essaie de résoudre le problème le plus rapidement possible.

Le problème est visible lorsque Villa joue avec ses chemises de couleur bordeaux. Les maillots rouge foncé deviennent rapidement encore plus foncés pendant les matchs. Cependant, les joueurs affirment que le problème reste également le même lorsqu’ils portent le maillot blanc à l’extérieur.

« Les joueurs doivent jouer avec des t-shirts trempés et c’est un problème qui doit être résolu », a déclaré une source proche du club au média susmentionné. « Cela ne peut pas durer toute la saison. Après environ 10 minutes, les joueurs ont l’air d’avoir sauté dans une piscine.»

Aston Villa et Castore au milieu d’un accord pluriannuel pour les maillots

Villa et Castore ont conclu un partenariat pluriannuel l’année dernière. La marque britannique de vêtements de sport a initialement équipé les kits du club pour la campagne 2022/23. Ils produisent également actuellement des maillots pour leur compatriote de Premier League, Newcastle. Néanmoins, les Magpies ont déclenché une clause de sortie anticipée pour faire équipe avec Adidas en 2024.

Le problème avec les maillots Castore ne devrait cependant pas affecter les ventes de répliques au public. On ne pense pas que Villa doive remplacer les maillots vendus aux fans ou proposer des remboursements.

Villa prend un bon départ malgré un problème de maillot

Malgré le problème du maillot, Villa a plutôt bien commencé la campagne en cours. Le club des West Midlands occupe actuellement la sixième place du classement de la Premier League après avoir remporté quatre de ses six premiers matchs. Villa a également progressé vers la phase de groupes de la Ligue Europa Conference.

PHOTO : IMAGO / Sportimage