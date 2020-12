Mikel Arteta subit une pression croissante – et son cri de ralliement à ses joueurs d’Arsenal est tombé à plat contre Manchester City.

Les Gunners subissent une course misérable et se dirigent vers leur affrontement en quart de finale de la Coupe Carabao dans le but de renforcer leur confiance.

Mais ils ont été bien battus aux Emirats, subissant une défaite 4-1 et sortant avec un gémissement en seconde période.

Ce fut une soirée misérable pour Arsenal – et la manière de leur défaite a laissé Arteta avec un œuf sur le visage.

Dans la préparation du match, il a déclaré: «Je veux voir des combattants» en lançant un cri de ralliement exhortant ses joueurs à ne pas être des victimes.

En réponse, son équipe a démontré peu de bagarre un soir où ils ont été surclassés et battus par les côtés de Pep Guardiola.

Interrogé sur sa réponse pendant ses journées de jeu dans des moments difficiles, Arteta a déclaré cette semaine: «J’aimais regarder autour de moi, que ce soit le personnel, l’entraîneur ou les joueurs, et je veux voir des combattants.

«Normalement, lorsque cela se produit, vous avez deux types de personnes: les combattants et les victimes. Vous avez juste besoin de combattants, vous ne voulez pas de victimes.