Un certain nombre de joueurs d’Arsenal auraient été irrités par le « double standard » de Mikel Arteta alors que la crise du club se poursuivait.

Les Gunners n’ont à nouveau pas réussi à gagner mercredi, faisant match nul 1-1 avec Southampton aux Emirats, ce qui signifie qu’ils n’ont étonnamment goûté à la victoire qu’une seule fois lors de leurs neuf derniers matchs en Premier League.

De toute évidence, tout ne va pas bien dans les coulisses, et il y a eu une nouvelle mauvaise discipline contre les Saints lorsque le défenseur central Gabriel est devenu le troisième joueur d’Arsenal lors des cinq derniers matchs de championnat à recevoir un carton rouge.

Arteta fait clairement de son mieux pour essayer de changer les choses, mais il y a des grondements de mécontentement face à certaines de ses méthodes dans le vestiaire.

Et selon The Athletic, l’un des plus gros reproches de certains est la façon dont certains joueurs sont perçus comme étant traités différemment des autres par l’Espagnol.

Ils affirment qu’un exemple clair de cela est lorsque Willian, qui a signé l’été dernier, a été autorisé à commencer le match contre Leeds United le mois dernier, malgré quelques jours seulement avant de faire un voyage non autorisé à Dubaï.

Le sentiment parmi certains membres de l’équipe est que certains joueurs auraient été punis ou exclus de la formation de départ s’ils avaient fait quelque chose de similaire, et ils pensaient qu’il était injuste que Willian n’ait pas été réprimandé.

Ils rapportent également que David Luiz était furieux d’avoir été exclu de l’équipe pour affronter Manchester United plus tôt cette saison par mesure de précaution, même s’il se sentait en pleine forme.