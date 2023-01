Les joueurs clés manquants montrent que les Rockets de Kelowna tombent à Victoria

Ce n’était pas la soirée des Rockets de Kelowna puisqu’ils ont été blanchis par les Royals de Victoria 4-0 vendredi soir.

Les Royals ont marqué deux fois en première période et deux fois en troisième pour les mener à la victoire.

Le gardien des Rockets Tayln Boyko a été retiré après avoir accordé les deux buts en première période. Jari Kykkanen est entré dans le match et a effectué 29 arrêts le reste du chemin.

L’attaquant Gabriel Szturc a mené les Rockets avec neuf tirs au but. Trae Johnson a fait ses débuts avec les Rockets et a réussi deux tirs au but, a obtenu une fiche de 5/8 dans le cercle de mise au jeu et un -1.

L’équipe était privée des attaquants Andrew Cristall, Carson Golder et Ty Hurley en raison de blessures.

Avec la défaite, l’écart au classement entre les Rockets et les Royals n’est plus que de trois points alors que les équipes s’affrontent pour la dernière place en séries éliminatoires. Les Rockets ont une fiche de 13-22-3-0 tandis que Victoria a une fiche de 11-25-3-1 et ont joué un meilleur hockey ces derniers temps.

Les deux équipes recommenceront samedi soir à Victoria. La mise au jeu aura lieu à 18 h 05 au Save-On-Foods Memorial Arena.

