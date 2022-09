Les joueurs brésiliens ont jeté leur banane dans leur direction lors de la célébration des buts

L’attaquant brésilien Richarlison regarde la foule après avoir marqué un but contre la Tunisie lors d’un match amical à Paris. Getty Images

Une banane a été lancée de la foule sur des joueurs brésiliens célébrant un but lors d’un match amical contre la Tunisie à Paris mardi.

L’attaquant de Tottenham Hotspur Richarlison venait de marquer le deuxième but de l’équipe lors d’une victoire 5-1 au Parc des Princes lorsque la banane a été lancée vers lui et les autres Brésiliens célébrant près de l’un des drapeaux de coin. Ce qui semblait être une bouteille d’eau et un autre objet ont également été lancés vers eux.

Le Brésil utilisait le match pour faire une déclaration contre le racisme, les joueurs posant avant le coup d’envoi devant une pancarte disant : “Sans nos joueurs noirs, nous n’aurions pas d’étoiles sur notre maillot” — une référence aux cinq étoiles au-dessus de l’écusson de l’équipe qui représente leurs cinq titres de Coupe du monde.

La fédération brésilienne de football a condamné l’incident et a renforcé sa position pour “lutter contre le racisme”, tandis que le président de la fédération s’est dit choqué par ce qui s’est passé.

“La punition pour ces actions doit être plus sévère”, a déclaré Ednaldo Rodrigues.

Le coéquipier de Richarlison, Vinicius Junior, qui joue pour le Real Madrid, a également été victime de racisme de la part des supporters de l’Atletico Madrid avant le derby des équipes le 18 septembre.

Selon les médias brésiliens, le personnel de sécurité du stade a tenté en vain d’identifier la personne qui a jeté la banane sur le terrain.

Le jeu a également été brièvement interrompu à deux reprises alors que la foule était implorée de ne pas pointer de stylos laser sur les joueurs brésiliens.

Le match était le dernier échauffement du Brésil avant de se rendre au Qatar pour la Coupe du monde, où ils affronteront la Serbie, le Cameroun et la Suisse dans le groupe G.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.