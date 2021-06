Les joueurs brésiliens ont décidé de participer à la Copa America : rapports

L’équipe nationale brésilienne jouera dans la Copa America, ont annoncé lundi les médias, mettant fin aux rumeurs selon lesquelles ils boycotteraient le tournoi, qui est organisé sur leur sol dans une ruée de dernière minute contre la pandémie.

Les joueurs brésiliens auraient été mécontents de la décision prise à la 11e heure d’accueillir les championnats d’Amérique du Sud après qu’une vague de Covid-19 a forcé les organisateurs à retirer le tournoi d’Argentine.

Cependant, au lieu d’un boycott, ils feront connaître leurs griefs dans une déclaration conjointe mardi soir après leur qualification pour la Coupe du monde contre le Paraguay, a rapporté le site sportif du principal groupe de médias Globo, globoesporte.com.

Les organisateurs ont du mal à organiser cette édition de la Copa America, le plus ancien tournoi international de football en cours au monde, prévue du 13 juin au 10 juillet.

Les co-hôtes d’origine, l’Argentine et la Colombie, ont échoué à cause des problèmes de pandémie dans le premier et des troubles anti-gouvernementaux dans le second.

Neymar et son équipe – ainsi que l’entraîneur Tite – auraient été pris au dépourvu par la nouvelle que le tournoi se tiendrait au Brésil, qui est lui-même sous le choc de la pandémie, avec le deuxième plus grand nombre de morts au monde.

Tite a déclaré jeudi que les joueurs avaient demandé une réunion à ce sujet avec le plus haut responsable du football brésilien, Rogerio Caboclo, chef de la Confédération brésilienne de football (CBF).

Les médias ont déclaré que la rencontre avait été particulièrement orageuse.

Cependant, la tension se serait quelque peu apaisée après que la CBF a annoncé dimanche que Caboclo avait été suspendu pendant 30 jours à la suite d’allégations contre lui de harcèlement sexuel d’un employé de la CBF.

Caboclo, 48 ans, nie tout acte répréhensible.

Mais la décision l’écarte effectivement des préparatifs de la Copa America.

L’accueil de la Copa America est devenu une affaire de division et politiquement chargée pour le Brésil, qui a enregistré plus de 470 000 décès de Covid-19, juste derrière les États-Unis.

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a régulièrement défié les conseils d’experts pour contenir la pandémie, a donné sa bénédiction pour accueillir le tournoi.

Les rumeurs selon lesquelles la Selecao boycotterait les partisans de Bolsonaro auraient attaqué Tite en tant que « gauchiste » sur les réseaux sociaux.

Un journaliste de Globo a rapporté que Caboclo avait même promis à Bolsonaro de licencier Tite et de le remplacer par un entraîneur plus proche du président.

Tite, en poste depuis 2016, a un bilan sans faille dans la campagne de qualification en cours pour la Coupe du monde, avec cinq victoires en cinq matches.

