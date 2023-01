Les joueurs brésiliens font face à des réactions négatives pour avoir sauté les funérailles de Pelé

SAO PAULO (AP) – Les stars du football brésilien d’hier et d’aujourd’hui sont sous le feu des fans pour avoir sauté les funérailles de Pelé et choisi de rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Le triple champion du monde a été enterré mardi dans sa ville natale après que plus de 230 000 personnes en deuil soient passées devant son cercueil au stade Vila Belmiro de Santos. Pelé est décédé jeudi dernier après une bataille contre le cancer.

Les fans s’attendaient à ce que d’anciens joueurs de Santos comme Neymar, Rodrygo et Giovanni soient présents. Ils espéraient également que des grands retraités comme Zico, Romario, Ronaldo, Kaká et Ronaldinho Gaucho se présenteraient dans la ville balnéaire à 80 kilomètres (50 miles) au sud de São Paulo.

Leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires de fans en colère après l’enterrement de Pelé.

Aucun des joueurs de l’équipe brésilienne vainqueur de la Coupe du monde 2002 n’était présent. L’un d’eux – l’ancien milieu de terrain vedette Kaká – a été critiqué parce qu’il s’était plaint lors d’une interview en décembre que les Brésiliens n’honorent pas autant leurs héros sportifs que les étrangers.

“Vous ne vous êtes même pas présenté aux funérailles de l’homme qui vous a ouvert la voie pour avoir la vie que vous avez”, a déclaré Joao Vitor Custodio sur le post Instagram de Kaká sur Pelé qui a attiré plus de 5 000 commentaires, dont beaucoup sur son décision de ne pas venir pour les hommages.

Dans le post Instagram de Neymar pleurant la mort de Pelé, un fan a écrit : “C’est facile à dire, mais tu as envoyé ton père et tu n’es pas venu.” L’attaquant brésilien a ensuite limité les commentaires dans ce message aux personnes qu’il connaît.

Aucun footballeur étranger n’est venu au Brésil pour les hommages, les funérailles et l’enterrement de Pelé.

L’ancien milieu de terrain Mauro Silva était le seul représentant de l’équipe de 1994 qui a remporté la Coupe du monde aux États-Unis. Il est actuellement cadre à la fédération de football de l’État de São Paulo.

Certains des coéquipiers brésiliens survivants de Pelé des titres de Coupe du monde de 1958, 1962 et 1970 étaient inaptes à y assister, comme Mário Zagallo, 91 ans, et d’autres comme Roberto Rivellino auraient été trop bouleversés.

Les fans ne semblaient pas croire ceux qui disaient avoir essayé mais n’avaient pas pu arriver à Santos à temps, comme Cafu.

“Malheureusement et avec beaucoup de chagrin je n’ai pas pu assister aux funérailles de Pelé, j’étais à l’autre bout du monde et au travail. Mes vols pour retourner au Brésil n’ont commencé que dans les premières heures de mercredi, je ne peux arriver au Brésil que demain », a-t-il déclaré. « Est-ce que cela change ce que je ressens pour Pelé, ou ce qu’il représente pour moi et pour le football en général ? Jamais!”

Rivaldo, qui vit aux États-Unis, a suivi un chemin similaire.

“Même si j’étais au Brésil, je ne suis pas sûr que j’aurais assisté aux funérailles”, a déclaré Rivaldo. « Je n’aime pas rendre hommage à ce moment-là, je ne suis pas contre ceux qui le font. J’ai rencontré Pelé, j’ai été avec lui plusieurs fois et j’ai eu l’occasion de lui rendre hommage au cours de sa vie.

Parmi les anciens joueurs brésiliens distingués qui sont venus pour les hommages figuraient Zé Roberto du Bayern Munich, Elano de Manchester City et Paulo Roberto Falcao de la Roma. Ces trois-là ont un lien avec Santos.

À l’exception de Santos, peu de joueurs actifs et de cadres de clubs brésiliens ont assisté aux funérailles. Tous les clubs de haut vol sont en pré-saison.

Pour ajouter au choc de nombreux fans, Flamengo a choisi de présenter son nouvel entraîneur Vitor Pereira en même temps que la procession télévisée nationale du cercueil de Pelé à travers la ville de Santos avant l’enterrement.

Les dirigeants locaux du football n’ont pas suspendu le jeu de la Copa São Paulo de Futebol Júnior, un tournoi pour les jeunes qui attire beaucoup l’attention des médias dans la nation sud-américaine.

Les funérailles du double vainqueur de la Coupe du monde Mané Garrincha au stade Maracana de Rio de Janeiro en 1983 ont également été peu suivies par les footballeurs brésiliens.

Pelé a déclaré à plusieurs reprises qu’il était trop secoué pour assister aux funérailles de sa famille ou de ses amis. Il a été enterré dans le même cimetière de son père Dondinho et de son frère Jair Arantes do Nascimento. Le grand footballeur brésilien n’a pas non plus assisté à leurs funérailles.

Mauricio Savarese, Associated Press