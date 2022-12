Les joueurs australiens respectent Lionel Messi, mais n’auront pas peur de lui

Les joueurs australiens ne peuvent cacher leur admiration pour Lionel Messi alors qu’ils se préparent à affronter l’Argentine en huitièmes de finale, mais ils pensent qu’ils ont ce qu’il faut pour étourdir les poids lourds sud-américains.

L’Australie a battu le Danemark 1-0 mercredi soir pour décrocher ses billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, rejoignant la France, vainqueur du Groupe D, en huitièmes de finale pour la première fois depuis 2006.

Leur récompense pour cela, cependant, est l’une des tâches les plus intimidantes du football en ce moment : un rendez-vous avec une Argentine en forme au stade Ahmad bin Ali samedi soir.

– Lynch : L’Australie ose rêver – nous sommes tous des Socceroos maintenant

– Quotidien de la Coupe du monde: une journée sauvage voit le Japon, l’Espagne survivre, l’Allemagne éliminée

– Parenthèse Coupe du monde 2022 : Qui joue contre qui en huitièmes de finale ?

Propulsés par une performance magistrale de leur talisman, L’Albiceleste a facilement représenté la Pologne lors de son dernier match de groupe mercredi.

Messi a peut-être enregistré un penalty et n’a joué aucun rôle direct dans l’un des buts de son équipe au stade 974, mais il était par ailleurs sublime, battant un record précédemment détenu par Diego Maradona en tant que joueur le plus âgé à créer plus de 5 chances et effectuer plus de 5 dribbles dans un match de Coupe du monde. Il a également dépassé Maradona pour la plupart des matchs disputés lors d’une Coupe du monde avec 22.

“J’ai toujours aimé Messi et je pense qu’il est le meilleur à avoir jamais joué”, a déclaré le défenseur Milos Degenek. “[But] ce n’est pas un honneur de jouer contre lui car ce n’est qu’un humain, comme nous le sommes tous.

“C’est un honneur d’être en huitièmes de finale d’une Coupe du monde. C’est un honneur en soi. Que nous ayons joué contre l’Argentine ou que nous aurions joué contre la Pologne, cela aurait quand même été un honneur de représenter l’Australie en huitièmes de finale de une coupe du monde.”

Mat Leckie, dont le but a vu les Socceroos dépasser les Danois, est devenu le premier Victorien à marquer lors d’une Coupe du monde mercredi et s’est assuré que lui, aux côtés de Maty Ryan, battra le record d’apparition de tous les temps de l’Australie lors des Coupes du monde masculines contre les Argentins.

Et avec si peu de neutres prédisant autre chose qu’un cortège argentin, il soutient que son équipe n’a pas grand-chose à perdre.

“C’est un match de 90 minutes, peut-être 120. Et c’est un match à élimination directe”, a déclaré Leckie. “Parce que personne ne s’attend à ce que nous soyons ici, nous [can] jetez tout sur eux et il n’y a pas de pression pour nous.

jouer 1:10 Rob Dawson réagit à la victoire 1-0 de l’Australie sur le Danemark et parle de ses chances en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

“J’ai dit à tous les garçons menant à ce tournoi, je crois que vous allez tirer le meilleur de vous-même [when you] fais ce que tu as fait toute ta carrière pour arriver ici et t’exprimer.

“Nous n’avons aucune pression, nous devons juste profiter du moment et profiter de l’occasion. Personne ne s’attend à ce que nous gagnions. Alors choquons le monde.

“Ça va être un match difficile, jouer contre probablement le meilleur footballeur de tous les temps. [But] c’est 11 contre 11. Il n’y a pas 11 Messis, il y en a un.”

L’Argentine et l’Australie se sont remises des défaites de la première journée pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, si la défaite 2-1 de l’Argentine contre l’Arabie saoudite n’était pas idéale, elle a été nettement moins dommageable que le martèlement 4-1 des Socceroos aux mains de la France. .

L’entraîneur Graham Arnold a rapidement remanié ce match comme une expérience “amicale” et d’apprentissage, et Degenek pense que son équipe en a tiré une certaine sagesse qui peut être mise en œuvre samedi.

“Nous avons beaucoup appris du match contre la France. Je pense que nous leur avons montré un peu [too much] respect”, a déclaré Degenek. “Ce match dans deux jours sera un match complètement différent.

“La France joue d’une manière, l’Argentine jouera d’une manière différente. Ce sont deux styles de football complètement différents et vous ne pouvez pas vraiment prendre tout cela d’un match et passer à un autre match.

“Mais vous pouvez en tirer du positif et passer à ce match contre l’Argentine. Mais la France n’a pas ce gars que nous connaissons tous en Argentine. Il est capable de tout.

“Malheureusement, je suis un grand fan de lui, mais j’aimerais gagner la Coupe du monde probablement plus que [to see] qu’il remporte la Coupe du monde.”