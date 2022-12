Les joueurs australiens fanboy sur Lionel Messi, préparez-vous pour des photos

Lionel Messi n’a pas besoin d’être présenté. Son jeu parle pour lui et le joueur bénéficie d’une base de fans massive. Cependant, avec cette nouvelle vidéo devenue virale, il s’est avéré que même ses concurrents sont ses fans. La vidéo, téléchargée sur Twitter, montre un groupe de joueurs australiens attendant patiemment devant le vestiaire de l’Argentine pour prendre un selfie avec Lionel Messi. Cela ne surprend aucun d’entre nous, n’est-ce pas ?

“Les joueurs australiens étaient fans de Messi après le match”, lit-on dans la légende de la vidéo. Dans la vidéo, on peut voir les joueurs flâner dans le hall. Cependant, ils deviennent un peu conscients lorsque Messi entre et pose ensuite avec lui pour être cliqué. Jetez un coup d’œil par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 2 millions de vues. « Qui n’est pas fan de Messi ? Même Cristiano Ronaldo l’est mais il nie en public”, a écrit un utilisateur de Twitter. Voici quelques réactions :

Cela survient après que Messi a marqué son 1 000e match professionnel avec son premier but en huitièmes de finale d’une Coupe du monde, menant l’Argentine en quarts de finale avec une victoire 2-1 contre l’Australie. Messi compte désormais 789 buts dans une carrière qui pourrait encore atteindre un crescendo le 18 décembre en remportant le plus grand trophée du football lors de sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici