Les joueurs atteints de démence précoce vont engager des poursuites contre les autorités du rugby | Actualités du rugby à XV

L’ancien talonneur anglais Steve Thompson est l’un des joueurs à avoir souffert de démence précoce

Une affaire judiciaire impliquant un groupe de joueurs de rugby diagnostiqués avec une démence précoce et d’autres troubles neurologiques irréversibles semble désormais destinée aux tribunaux.

Les poursuites doivent être engagées par Rylands Law au nom d’un groupe de joueurs professionnels et semi-professionnels contre World Rugby, la Rugby Football Union et la Welsh Rugby Union.

Les demandeurs, qui incluent l’ancien capitaine du Pays de Galles Ryan Jones et le talonneur anglais Steve Thompson, vainqueur de la Coupe du monde 2003, soutiennent que les instances dirigeantes du sport ont fait preuve de négligence en ce qu’elles n’ont pas pris de mesures raisonnables pour protéger les joueurs contre les blessures permanentes causées par des commotions répétitives et sous- coups commotionnels.

Une lettre de réclamation préalable à l’action a été envoyée aux mêmes organes directeurs au nom d’un groupe de neuf joueurs en décembre 2020.

Les parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un règlement depuis lors, de sorte que l’affaire semble maintenant susceptible de se retrouver devant les tribunaux. L’émission de la procédure devrait avoir lieu lundi et signifiera que le tribunal prendra en charge la gestion des affaires, mettant l’affaire sur la voie officielle du procès.

Rylands a déclaré que cette demande d’ordonnance de litige de groupe est le plus grand procès de “recours collectif” à être lancé en dehors des États-Unis. Au total, Rylands représente plus de 185 joueurs de rugby à XV âgés de 30, 40 et 50 ans.

Jones, 41 ans, membre de l’équipe des Lions britanniques et irlandais lors de la tournée de 2005 en Nouvelle-Zélande, a révélé son diagnostic de démence précoce et de CTE probable dans une interview avec Le Sunday Times plus tôt ce mois-ci.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Will Greenwood dit que la nouvelle que Ryan Jones souffre d’une démence précoce l’attriste profondément et estime que nous devons poursuivre nos efforts pour résoudre le problème dans le sport du rugby. Will Greenwood dit que la nouvelle que Ryan Jones souffre d’une démence précoce l’attriste profondément et estime que nous devons poursuivre nos efforts pour résoudre le problème dans le sport du rugby.

“J’ai l’impression que mon monde s’effondre”, a déclaré Jones au journal. “J’ai vraiment peur parce que j’ai trois enfants et trois beaux-enfants et je veux être un père fantastique.

“J’ai vécu 15 ans de ma vie comme un super-héros et je ne le suis pas. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis le produit d’un environnement axé sur les processus et la performance humaine.

“Je ne suis pas capable de performer comme je le pourrais, et je veux juste mener une vie heureuse, saine et normale. J’ai l’impression que cela m’a été enlevé et que je ne peux rien faire.

“Je ne peux pas m’entraîner plus dur, je ne peux pas jouer l’arbitre, je ne sais plus quelles sont les règles du jeu.”

Une déclaration de Rylands confirmant l’imminence de la procédure a conclu: “Cette réclamation ne concerne pas seulement une compensation financière; il s’agit également de rendre le jeu plus sûr et de garantir que les joueurs actuels et anciens soient testés afin que s’ils souffrent d’une lésion cérébrale, ils puissent obtenir l’aide clinique dont ils ont besoin.

“Les joueurs que nous représentons aiment le jeu. Notre objectif est de remettre en question les perceptions actuelles des instances dirigeantes, d’atteindre un point où ils acceptent le lien entre les coups répétés à la tête et les blessures neurologiques permanentes et de prendre des mesures pour protéger les joueurs et soutenir ceux qui sont blessés.”

Rylands a refusé de dire si l’ancien verrou de Gloucester, Ed Slater, qui a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone, fait partie du groupe impliqué dans l’action.

Un porte-parole de World Rugby, contacté avant que l’annonce ne soit rendue publique, a déclaré: “Dimanche après-midi, World Rugby n’a fait l’objet d’aucune action en justice.

“Il serait inapproprié de commenter tant que nous n’aurons pas reçu les détails officiels de toute mesure prise.”