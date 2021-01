Victoria Azarenka, double championne de l’Open d’Australie, était parmi les premières arrivées à Melbourne sur l’un des 15 vols charters amenant joueurs et officiels dans la ville pour le premier tournoi de tennis du Grand Chelem de l’année.

Et elle voulait que tout le monde sache qu’elle était heureuse d’être en Australie malgré toutes les restrictions du COVID-19 dans le monde et une période de quarantaine de 14 jours imposée par le tournoi à Melbourne.

Azarenka, qui a remporté le tournoi en 2012 et 2013, a tweeté vendredi: Je suis arrivé à Melbourne! Merci beaucoup à tous pour avoir rendu cela possible. Je ne peux qu’imaginer combien d’heures de travail et de compromis il nous a fallu pour être ici! Je vous remercie.

Elle a inclus ce qui semblait être un selfie à côté d’une fenêtre avec vue sur le centre-ville.

L’Open d’Australie devrait débuter le 8 février.

Stan Wawrinka, qui a remporté l’Open d’Australie en 2014, a également publié une photo de lui-même et de deux autres joueurs, tous portant des masques, de ce qui semblait être la section classe affaires de l’une des chartes. Elina Svitolina, deux fois quart de finale au Melbourne Park, a publié une vidéo de sa spacieuse suite d’hôtel à Melbourne.

Les chartes et les premiers arrivants font tous partie de la tentative de Tennis Australias de faire en sorte que le tournoi se déroule malgré l’interdiction des arrivées internationales dans le pays. Pour ce faire, ils soumettent les joueurs à des tests COVID-19 avant de monter à bord de leurs vols charters, à nouveau après leur arrivée et fréquemment pendant la période de quarantaine.

Le premier d’environ 1 200 joueurs, entraîneurs, entourage et officiels a atterri jeudi soir. Les joueurs ont été accueillis par le personnel de l’aéroport et des responsables de la biosécurité portant des équipements de protection individuelle, notamment des masques et des écrans faciaux, avant d’être emmenés en quarantaine à l’hôtel.

La nouvelle du virus n’était pas si bonne pour le quintuple finaliste Andy Murray, dont le statut pour l’Open d’Australie a été mis en doute après avoir été testé positif au COVID-19 quelques jours seulement avant son vol prévu pour Melbourne. Le tournoi dit que le triple champion du Grand Chelem, qui a reçu une wild card pour Melbourne, s’isole à domicile.

Tennis Australia a déclaré que Murray manquera les vols charters et ne pourra pas passer la période de quarantaine avec les autres joueurs. Ses chances d’apparaître au tournoi semblent être sérieusement mises en doute.

Les Américains Madison Keys et Tennys Sandgren ont également renvoyé des tests positifs, mais Sandgren a été autorisé à voler.

J’ai malheureusement été testé positif pour (COVID-19) avant d’être censé prendre l’avion pour l’Australie, a déclaré Keys sur les réseaux sociaux. Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer dans les semaines à venir après un entraînement intensif en basse saison. . . Je m’auto-isole à la maison et je continuerai de suivre toutes les précautions de santé nécessaires. J’ai hâte d’être de retour en tournée le mois prochain.

Sandgren a initialement été testé positif en novembre, les autorités sanitaires de l’État de Victoria en Australie ayant déterminé qu’il n’était plus contagieux tout en perdant des particules virales.

Mes deux tests étaient espacés de moins de 8 semaines. J’étais malade en novembre, en parfaite santé maintenant, a tweeté Sandgren. Il n’y a pas un seul cas documenté où je serais contagieux à ce stade. Totalement récupéré!

L’Open d’Australie a déjà été retardé de trois semaines en raison de restrictions en place pour la pandémie de COVID-19. Et en raison des restrictions australiennes, les tournois de qualification hommes et femmes à Doha, au Qatar et à Dubaï ont eu lieu pour la première fois en dehors de l’Australie.

Les 15 vols charters étaient limités à 25% de leur capacité et devaient arriver sur une période de 36 heures se terminant tôt samedi.

Une fois qu’un résultat négatif a été renvoyé, les joueurs peuvent s’entraîner dans un environnement strictement supervisé pendant cinq heures par jour.

Le tirage au sort de l’Open d’Australie aura lieu le 4 février, quatre jours avant le début du tournoi principal, qui se termine le 21 février avec la finale du simple masculin.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Serena Williams feront partie d’un groupe de joueurs impliqués dans un événement d’exhibition à Adélaïde, dans l’État d’Australie-Méridionale, le 29 janvier. Ces joueurs devaient se rendre directement à Adélaïde pour commencer leur période de quarantaine hôtelière.

Tous les autres tournois auront lieu à Melbourne, y compris la Coupe ATP à 12 équipes à partir du 1er février et deux événements WTA dans la semaine précédant l’Open d’Australie.

