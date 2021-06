Les joueurs argentins contrariés après le transfert de la Copa America au Brésil

Les joueurs argentins sont contrariés par la décision de la CONMEBOL de déplacer la Copa America au Brésil, des sources racontant à ESPN Brasil qu’ils ont même exprimé leurs objections aux joueurs des autres pays, bien qu’ils soient résignés à se rendre au Brésil si les plans se poursuivent.

L’instance dirigeante du football sud-américain (CONMEBOL) a nommé lundi le Brésil pays hôte de la 47e Copa America, moins de 24 heures après avoir annoncé que l’Argentine n’organiserait plus l’événement qui doit commencer le 13 juin et durer jusqu’au 10 juillet en raison à « la situation actuelle ».

La Colombie était censée co-organiser l’événement, mais s’est retirée le 20 mai, invoquant des troubles sociaux et économiques dans le pays. Ils avaient précédemment demandé que le tournoi soit reporté, mais cette demande a été rejetée par la CONMEBOL.

Les joueurs argentins, malgré une augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, sont furieux de la décision par l’Association argentine de football (AFA) et le gouvernement du pays de ne plus accueillir l’événement.

La semaine dernière, l’AFA suspendue toutes les activités de football pendant neuf jours à la suite des mesures sanitaires annoncées par le président argentin Alberto Fernandez pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Des sources ont déclaré à ESPN Brasil que certains joueurs argentins avaient contacté des collègues d’autres équipes nationales participant à la Copa America dans l’espoir qu’ils pourraient unir leurs forces pour empêcher le tournoi d’avoir lieu.

Le Brésil a remporté la Copa America à domicile en 2019. Crédit photo doit lire LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images

Les joueurs argentins sont inquiets sur les cas de coronavirus au Brésil, qui a sa propre variante. Ils savent aussi que leurs chances de gagner le tournoi sont plus difficiles maintenant que l’événement s’y déroulera. Le Brésil est le tenant du concours, après l’avoir remporté à domicile en 2019.

Le changement de lieu signifie également que désormais les équipes nationales verront leur préparation et leurs déplacements modifiés.

Aucune décision n’a encore été prise sur les lieux et les pourparlers sont toujours en cours entre le gouvernement et la CONMEBOL pour parvenir à une conclusion formelle.

L’Argentine de Lionel Messi devrait ouvrir le tournoi contre le Chili le 13 juin, tandis que le Brésil commencera la défense de son titre contre le Venezuela un jour plus tard.

La décision de la CONMEBOL n’a pas non plus été bien reçue au Brésil. Quelques heures après l’annonce, le Parti socialiste du Brésil (PSB), a rendu une décision de justice au Tribunal fédéral (STF) pour empêcher la Copa America d’avoir lieu dans le pays. Ils ont considéré la décision prise par le gouvernement dirigé par Jair Bolsolnaro comme « immorale » au vu de la pandémie et avec le pays qui devrait être touché par une troisième vague. Par ailleurs, un tournoi de l’ampleur de la Copa America mettrait également en danger la santé de la population.

« Les gouvernements autoritaires ont utilisé le sport pour séduire le peuple », a tweeté le leader du PSB Carlos Siqueira. « Le président aussi [Jair Bolsonaro] en acceptant la Copa America au Brésil alors qu’on a près de 500 000 morts par Covid. Il négocie la popularité avec la propagation du virus dans les grappes de stades. Un projet de mort. »

La dernière Copa America, qui s’est tenue au Brésil en 2019, a rapporté 118 millions de dollars de revenus.

Rui Costa, gouverneur de la région brésilienne de Bahia, a exclu que sa région accueille des matchs de la Copa America, insistant sur le fait que sa priorité est de vacciner la population.

« Ici à Bahia, la priorité est de sauver des vies humaines, de continuer à travailler et de générer des revenus pour la population », il a dit.

« La priorité que nous voulons, c’est le vaccin. Un vaccin pour sauver des vies humaines, un vaccin pour reprendre l’emploi, les revenus, l’économie. Nous espérons que le gouvernement fédéral sera engagé, dévoué et travaillera à l’arrivée de plus de vaccins rapidement. »

De plus, il a ajouté que le stade Bahia Fonte Nova dans la ville de Salvador n’est pas disponible pour organiser des matchs.

« Le stade, en raison de la pandémie, est provisoirement constitué de lits de soins intensifs », a-t-il déclaré. « Par conséquent, ici à Bahia, il n’y aura pas de matchs de la Copa America en raison de l’utilisation du stade pour sauver des vies humaines. »

La Fédération brésilienne de football (CBF) est également confrontée à des décisions concernant les ligues nationales.

Une délégation de clubs brésiliens aurait rencontré avec des dirigeants de la CBF lundi exhortant à reporter le tournoi de Brasileiro qui se joue alors que la Copa America se déroule dans le pays.

Les équipes sud-américaines se préparent également pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui devaient initialement se jouer en mars mais ont été reportés en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus.