Les joueurs apprennent à connaître leur ennemi n°1 parmi d’autres faits grâce à la campagne de fin d’année de PokerBaaziShuffled

PokerBaazi – La plateforme de poker n ° 1 en Inde, dans ses efforts pour établir des liens communautaires et commencer 2023 sur une note positive, a introduit #PokerBaaziShuffled sur son application.

#PokerBaaziShuffled capture le parcours individuel de chaque joueur sur l’application sous la forme d’histoires personnalisées qui offrent un aperçu de leur parcours unique de 2022. Alors que PokerBaazi a franchi son cap de huit ans, la campagne incarne le parcours que les utilisateurs ont apprécié sur le plate-forme qui en fait un nom de premier plan dans l’écosystème du poker en Inde.

Dans le cadre de #PokerBaaziShuffled, les utilisateurs pourront non seulement voir plusieurs informations intéressantes et personnalisées telles que leur meilleur ennemi, leur adversaire préféré, leurs performances dans les tournois, les emoji les plus utilisés, les jetables, entre autres choses uniques, mais aussi pouvoir les partager avec leur vos amis via les réseaux sociaux d’un simple clic.

Parlant de la campagne, M. Navkiran Singh, fondateur et directeur général de Baazi Games a déclaré : « Nos consommateurs sont toujours au cœur de toutes nos innovations chez PokerBaazi. #PokerBaaziShuffled est un moyen intéressant de mettre en évidence certains des faits remarquables de leur voyage au poker en 2022. Ces informations sont un indicateur de leurs modèles d’interaction sur la plateforme.

Il a ajouté : « La communauté du poker en Inde grandit chaque jour et au sein même de CY22, nous avons ajouté plus de 10 nouveaux utilisateurs Lac sur la plateforme. Nous espérons que les utilisateurs aimeront leurs vidéos #Shuffled et continueront à faire partie de l’aventure PokerBaazi.

Parallèlement, la marque a également créé une vidéo séparée sur les informations globales de l’application, spécialement conçue pour partager des données intéressantes et engageantes qui communiquent le parcours du produit au public.

