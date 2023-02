Les joueurs anglais se disputent les places en Coupe du monde à la Coupe Arnold Clark

Environ une heure après la victoire de l’Angleterre à l’Euro, les joueurs portaient toujours leur maillot de match – la gardienne Mary Earps dansait sur la table de la salle de conférence de presse, et l’équipe n’avait apprécié que quelques interprétations de “River” de Céline Dion. Profond, montagne haute.” Mais la manager Sarina Wiegman pensait déjà aux défis à venir.

Alors que les joueurs dansaient et chantaient plus tard avec leurs proches lors de la fête post-Euros à Lensbury, quelques-uns d’entre eux ont commencé à parler de la Coupe du monde qui les attendait dans un peu moins d’un an. Après tout, ils venaient de conquérir l’Europe, maintenant pour le monde. Moins de 24 heures après que l’Angleterre ait remporté l’Euro, l’équipe était à Trafalgar Square pour célébrer devant quelques milliers de fans. Wiegman y a fait référence à la Coupe du monde, tout comme quelques joueurs.

Vous entendrez beaucoup parler de cette Coupe Arnold Clark comme point de départ de la campagne de Coupe du monde de l’Angleterre : avec huit matchs en trois jours, c’est une chance pour les joueurs de se frayer un chemin dans l’équipe ou de jouer leur chemin lorsque l’Angleterre ouvrira le tournoi. face à la Corée du Sud jeudi. Mais la vérité est que si vous envisagez de définir une stratégie pour une Coupe du monde sous la forme d’un plan en 10 étapes, nous en sommes déjà à environ sept ou huit étapes dans ce calendrier. C’est une chance d’affiner les idées, plutôt que de les former, avant le match d’ouverture de la Coupe du monde en Angleterre le 22 juillet.

La nature de la planification méticuleuse de Wiegman signifie qu’elle a probablement écrit une itération d’une équipe potentielle de Coupe du monde lorsqu’elle a commencé son travail en septembre 2021. Au cours des quinze prochains jours, une fois la Coupe Arnold Clark terminée, vous pouvez vous attendre à environ 20 des 23 joueurs du monde. Places de coupe à confirmer également.

Vous pouvez en encrer quelques-uns maintenant : Earps, pour commencer, ainsi que Leah Williamson, Fran Kirby, Keira Walsh, Lauren Hemp, Chloe Kelly, Lucy Bronze, Georgia Stanway, Ella Toone, Alessia Russo, Rachel Daly et Millie Bright – – tous en vedette à l’Euro. Il y a ceux qui se sont depuis imposés comme Lauren James. Ensuite, il y a ceux qui ont pris leur retraite depuis l’été dernier comme Ellen White et Jill Scott.

Il y a toujours de la place pour une surprise – peut-être l’attaquant Katie Robinson – mais quoi qu’il en soit, il y a des décisions difficiles autour de ces spots à pile ou face. Comme le dit Wiegman, “Rien n’est figé”, même si elle souhaite également que l’équipe lui force la main à certains endroits.

“Il y a encore des jeunes dans l’équipe qui doivent faire leurs preuves – eh bien, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit faire preuve de constance dans ses performances et c’est un grand pas en avant car nous jouons trois matchs.”

Sarina Wiegman, manager de l’Angleterre, s’entretient avec les joueurs lors d’une séance d’entraînement des Lionnes à St George’s Park le 14 février 2023 à Burton upon Trent, en Angleterre. Naomi Baker / La FA via Getty Images

Le thème récurrent de l’annonce de l’équipe de Wiegman pour la Coupe Arnold Clark était l’espoir que ces matches contre la Corée du Sud, la Belgique et l’Italie donneront à l’Angleterre une chance de comprendre, comme le dit Wiegman, “plus de connexions et de combinaisons de joueurs dans l’équipe”. Dans l’ensemble, le tournoi à quatre équipes peut également être une chance pour les nouveaux joueurs de faire leur entrée, et en effet Wiegman devrait donner aux joueurs de la bulle une chance d’impressionner et d’écraser l’équipe.

Earps est la n ° 1 de l’Angleterre, mais les gardiennes de but Emily Ramsey et Sandy MacIver peuvent s’établir dans le groupe de joueurs, Ramsey cherchant à faire ses débuts et la seule casquette de MacIver revenant en 2021. Maya Le Tissier se fraye un chemin vers la Coupe du monde avec elle. forme impressionnante en Super League féminine, plus ses débuts en novembre 2022 contre la Norvège.

Laura Coombs de Manchester City est de retour dans le mélange au milieu de terrain central, avec Wiegman impressionnée par sa “cohérence” et comment elle peut jouer à la fois “un peu plus haut et plus profondément et je pense que nous en avons besoin de plus pour équilibrer notre milieu de terrain”. Devant, Jess Park et Robinson espèrent se forcer la main après avoir fait leurs débuts à la fin de l’année dernière.

Mais pour chaque Coombs ou Robinson, il y a des internationales plus établies comme Lucy Staniforth et Beth England qui ont été laissées de côté. Ils ont tous fait des mouvements en janvier, Staniforth se rendant à Aston Villa et l’Angleterre battant des records pour rejoindre Tottenham – le tout dans le but d’augmenter leur temps de jeu.

“Ils sont en compétition pour la sélection”, a déclaré Wiegman. “Nous pouvons voir maintenant où ils en sont et comment ils s’améliorent. Ensuite, nous regardons ce que font leurs concurrents et faisons un choix. C’est bien, ils obtiennent des minutes et cela améliore leur position, mais cela ne garantit pas qu’ils le seront. sélectionnés. Ils doivent aussi rivaliser avec les autres.

Ensuite, il y a la courbe des blessures. Kirby a été forcée de se retirer de la sélection ce week-end après avoir reçu un coup de genou lors de la victoire de Chelsea à West Ham jeudi. Jordan Nobbs, qui a également déménagé à Aston Villa en janvier, a été nommée à sa place et a couronné le rappel avec un triplé lors de la victoire 6-2 de Villa à Brighton dimanche.

Il y aura un avantage intrigant à s’entraîner à St George’s Park, car les joueurs marginaux seront conscients qu’ils doivent se frayer un chemin dans l’équipe. “Tout le monde veut montrer ses meilleurs matchs”, a déclaré Wiegman. “C’est bien d’avoir plus de joueurs dans notre environnement pour se préparer au mieux. Nous voulons obtenir autant d’informations que possible, sur le terrain, en dehors du terrain, pour avoir la meilleure image possible.

“Nous les suivons tout le temps dans leurs clubs. Quand vous les avez dans votre environnement, vous les voyez un peu plus et pouvez avoir des discussions. Après le camp d’avril, nous devons prendre des décisions finales et plus vous avez d’informations sur les joueurs , plus vous en savez, meilleures seront les décisions que nous pourrons prendre.”

L’Angleterre a remporté la Coupe Arnold Clark l’année dernière après des matchs nuls contre le Canada et l’Espagne et une victoire 3-1 contre l’Allemagne. Cette victoire sur l’Allemagne s’est avérée être une victoire précieuse à plusieurs niveaux : elle a évidemment assuré le trophée, mais a également permis à Wiegman de voir les joueurs contre un pays de haut niveau et a donné confiance à l’équipe.

Les joueuses anglaises ont écrasé la conférence de presse de l’entraîneur Sarina Wiegman après avoir remporté la finale de l’Euro le 31 juillet 2022. L’attention au sein de l’équipe s’est immédiatement déplacée vers la Coupe du monde féminine, qui commence pour l’Angleterre le 22 juillet 2023. Sarah Stier – UEFA/UEFA via Getty Images

Cette année – avec le plus grand respect – les adversaires sont un peu plus directs, et Wiegman en profitera pour tester la profondeur de son équipe et l’utiliser comme test pour la Coupe du monde, qui commence pour l’Angleterre le 22 juillet à Brisbane.

“C’est similaire à ce que nous avons à la Coupe du monde”, a-t-elle déclaré. “Je suis vraiment content de la Corée du Sud car c’est un pays asiatique et nous affrontons la Chine à la Coupe du monde. Ils jouent un peu différemment, donc c’est bien pour nous de nous adapter.

“L’Italie a beaucoup grandi au cours des deux dernières années. Un adversaire coriace qui a également changé son style de jeu; ils continuent de s’améliorer. La Belgique a raté de peu la Coupe du monde, mais ce qu’ils ont montré aux Euros, c’est un dur, physique adversaire qui veut jouer au football. Je pense que ce seront des matchs difficiles qui nous aideront à bien nous préparer.”

Il y a une ligne tracée dans le sable, mais Wiegman connaît les attentes autour de ce groupe après leur été historique.

“La pression était déjà présente avant les champions d’Europe, nous avons tous dit que nous devions être champions à l’époque”, a déclaré Wiegman. “Je savais que nous étions bons, vraiment bons, mais nous n’avions jamais gagné le tournoi auparavant. Je pense donc que la pression continue. Nous devons la ramener, nous voulons aussi performer à notre plus haut niveau.”

Ces souvenirs des célébrations dans le Lensbury ne seront que cela. Ce groupe, avec Leah Williamson de retour en tant que capitaine, devra appuyer sur le bouton de réinitialisation alors qu’il vise le plus gros prix du sport. Mais Wiegman se tournera vers ce tournoi pour cimenter et peaufiner les plans, plutôt que de les rédiger.

“Les joueurs qui étaient à l’Euro et qui l’ont gagné le chériront toujours, mais le monde après l’Euro a un peu changé, peut-être un peu plus qu’un peu. Nous devons nous adapter à cette nouvelle situation. Nous savons que nous peut mieux faire, nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau. C’est encore un pas en avant pour montrer et améliorer notre style de jeu et encore et pour obtenir plus d’informations sur les joueurs.”