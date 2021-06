Les joueurs anglais qui se font huer pour s’être mis à genoux ont des « sous-entendus sinistres », selon Tony Burnett de Kick It Out | Actualités footballistiques

Les huées de l’Angleterre prenant un genou ont des nuances sinistres et sont perpétrées par une petite section vocale de fans qui « veulent juste perpétuer le poison ».

C’est le point de vue du directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, qui a lancé un appel de ralliement aux partisans pour qu’ils « étouffent les idiots » jusqu’à ce que la situation devienne un non-problème.

Cela survient après que les appels du patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, à respecter le geste anti-discrimination ont de nouveau été ignorés par une petite partie des fans lors du dernier match d’échauffement de l’équipe pour l’Euro 2020 contre la Roumanie.

















Gareth Southgate dit que son équipe d’Angleterre continuera de montrer son unité et de se mettre à genoux pendant l’Euro malgré les huées lors de ses deux derniers matches amicaux internationaux



Southgate et ses joueurs restent provocants, ils continueront à se mettre à genoux et ont réitéré une fois de plus qu’il s’agit d’une démonstration d’unité dans la lutte contre la discrimination raciale et l’injustice sociale et non motivée par des considérations politiques.

« Le fait que Gareth Southgate et les joueurs aient clairement expliqué et expliqué les raisons de se mettre à genoux et le fait que cela ne soit lié à aucune organisation politique me fait remettre en question les motifs et la justification des gens qui décident de huer », a déclaré Burnett. Sky Nouvelles sportives.

« Une partie du récit qui a sous-tendu le geste au cours des 12 derniers mois et autour du mouvement Black Lives Matter a été assez sinistre.

« Il y a eu beaucoup de malentendus et de mensonges au dos du message.

« Certaines personnes peuvent être un peu confuses, mais il y a aussi des personnes qui prennent la position ferme de ne soutenir aucune forme de campagne anti-discrimination et je ne pense pas qu’elles soutiendraient le genou ou tout autre geste.

« En même temps, ils sont peu nombreux, mais ils ont une voix forte et les bons et solides supporters anglais doivent continuer à les noyer

« Nous aimerions voir une situation où les huées sont continuellement noyées par des applaudissements et des personnes bien intentionnées envoient un vrai message à ceux qui veulent juste perpétuer le poison.

« Je pense honnêtement qu’il y a suffisamment de bonnes personnes dans ce pays pour que cela ne soit pas un problème, donc ma force serait que les supporters forts, les bons supporters et la grande majorité qui soutiennent notre équipe noient les idiots. »

L’Anglais Jadon Sancho s’agenouille avant le coup d’envoi contre la Roumanie



Le PM s’est concentré sur « des actions et non des gestes »

Boris Johnson « est plus concentré sur l’action que sur les gestes » mais a exhorté les fans à « se ranger » de l’équipe d’Angleterre à la suite du dernier incident de fans huant des joueurs se mettant à genoux.

Sur la question, un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre soutient les droits des individus à manifester et respecte pleinement le droit des habitants de ce pays de manifester pacifiquement et de faire connaître leurs sentiments face aux injustices.

« En prenant le genou, précisément, le Premier ministre est plus axé sur l’action que sur les gestes.

« Nous avons pris des mesures avec des choses comme la Commission sur les disparités raciales et ethniques et c’est ce sur quoi il s’est concentré.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre refusait donc de critiquer les supporters qui huent le geste anti-discrimination, le porte-parole a ajouté : « Non… derrière eux dans cet effort dans ce tournoi.

Il a ajouté: « Je voudrais que tous les fans anglais soient respectueux dans n’importe quel match de football et, comme je l’ai dit, il respecte le droit de ceux qui veulent manifester pacifiquement de cette manière. »

