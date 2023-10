Les joueurs anglais pourraient être placés sous des « contrats hybrides » à l’avenir alors que RFU et Premiership Rugby sont en discussions | Actualités du rugby à XV

Les joueurs d’Angleterre Rugby pourraient être placés sous des « contrats hybrides » à l’avenir

Les stars anglaises pourraient être placées sous des « contrats hybrides » dans le cadre des négociations sur un changement significatif dans la façon dont l’équipe nationale est gérée.

La Rugby Football Union et Premiership Rugby sont en pourparlers pour donner à l’entraîneur-chef Steve Borthwick un plus grand contrôle sur un nombre défini de joueurs de test, selon l’agence de presse PA.

Aux termes de l’accord, Borthwick choisirait un groupe d’internationaux qu’il considérerait comme constituant les bases de son équipe pour la Coupe du monde 2027.

En échange d’avoir davantage son mot à dire sur certains aspects de la carrière de chaque joueur, tels que la condition physique, le temps de jeu et la position, la RFU verserait aux clubs une somme plus importante que le montant actuel de 40 000 £ accordé pour chaque joueur fourni à l’équipe de joueurs d’élite ( EPS).

Si l’accord est approuvé, il s’agirait de l’un des changements les plus importants apportés au système anglais depuis que le jeu est devenu professionnel il y a près de 30 ans.

La RFU et Premiership Rugby seraient en discussion sur un changement dans la façon dont les joueurs sont gérés.

Bien qu’édulcorés par rapport aux contrats centraux qui sont un succès en Irlande et en Nouvelle-Zélande, ils innoveraient étant donné que les précédents entraîneurs anglais n’ont eu aucune influence sur les horaires de leurs joueurs lorsqu’ils sont en service en club.

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, a évoqué la possibilité de contrats centraux il y a un an et les clubs aux prises avec de sombres perspectives financières sont de plus en plus enclins à céder une partie du contrôle de leurs stars de Red Rose en échange d’une compensation pour les aider à payer leurs salaires.

Des contrats hybrides ont également été proposés par le directeur du rugby des Saracens, Mark McCall. Les Saracens fournissent Jamie George, Maro Itoje, Theo Dan, Ben Earl, Billy Vunipola, Owen Farrell, Elliot Daly et Max Malins à l’équipe actuelle de Borthwick pour la Coupe du monde.

« Cela devrait être une priorité, les contrats centraux. S’il y a une opportunité de faire quelque chose d’un peu différemment et pour le club et le pays de travailler en très étroite collaboration sur un joueur particulier », a déclaré McCall en mars.

Cette décision pourrait permettre à l’entraîneur-chef Steve Borthwick d’avoir davantage son mot à dire sur des aspects de la carrière de chaque joueur tels que le conditionnement physique, le temps de jeu et la position.

« Peut-être partager son salaire ? Nous savons tous que les meilleurs joueurs internationaux ne seront de toute façon pas disponibles pour la moitié de votre programme.

« Il a probablement été injuste, au fil des années, de la part du club de verser à ce joueur l’intégralité de son salaire si tel était le cas.

« Il faut aussi comprendre que dès que la RFU commence à contribuer au salaire de quelqu’un, on perd un peu le contrôle sur ce joueur, mais je pense que c’est la bonne chose à faire. »