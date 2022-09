Les joueurs anglais ont tenu une réunion impromptue réservée aux joueurs après la défaite de l’Italie

Gareth Southgate a révélé que les joueurs anglais avaient tenu une réunion impromptue en l’air sans personnel présent pour essayer de changer leur forme après avoir perdu 1-0 contre l’Italie vendredi.

L’Angleterre, qui a été reléguée au deuxième rang de la Ligue des Nations après sa défaite à Milan, a répondu avec une performance améliorée contre l’Allemagne à Wembley lundi, passant de 2-0 à mener 3-2 seulement pour que Kai Havertz égalise à trois minutes de temps. dans un match nul 3-3.

Bien que l’Angleterre ait prolongé sa séquence sans victoire à six matches lors de sa dernière sortie avant le début de la Coupe du monde en novembre, Southgate a salué la résilience de son équipe suite à une intervention du groupe de direction de l’équipe, qui comprend le capitaine Harry Kane et le milieu de terrain Jordan Henderson.

“L’une des choses était qu’ils ont demandé s’ils pouvaient avoir une réunion par eux-mêmes [without the coaching staff] pour parler des choses », a déclaré Southgate.« Je pense que, pour moi, c’était un signe positif. D’ailleurs, il y a des moments dans certains clubs où ce n’est pas bon signe. Mais ils ont parlé de ce qu’ils voulaient faire.

“Pour moi, les meilleures équipes de football ont bien sûr besoin d’un leadership exceptionnel de la part de l’équipe d’entraîneurs et de tout le reste, mais les meilleures équipes ont un véritable noyau de joueurs qui font avancer les choses.

“Il y a plus de conversations de ce genre tout au long de la semaine où ils mangent, où ils suivent un traitement, où ils interagissent là où vous ne pouvez pas être impliqué en tant que personnel.

“Il est crucial d’avoir le bon type de messages transmis à tous les membres du groupe pour garder les gens sur la bonne voie. C’est un exemple de la façon dont nous avons bien géré la situation.

“[There weren’t] messages tactiques, juste pour garder les gens sur la bonne voie. [Saying] “Nous sommes d’accord avec ce qu’on nous demande de faire, nous devons rester calmes, nous avons déjà vécu des moments comme celui-ci.”

L’entraîneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré que son équipe avait tenu une seule réunion des joueurs après leur défaite face à l’Italie vendredi. Getty Images

“Nous avons des joueurs qui ont vécu des moments comme celui-ci avec l’Angleterre, mais pas tellement maintenant, c’est pourquoi je pense qu’ils apprennent tous ensemble. Dans ces moments-là, nous devons nous en tenir à ce que nous faisons.

“Bien sûr, nous devons nous améliorer dans certains domaines, mais nous n’allions pas déchirer les choses ce soir et faire huit changements et commencer à tout jeter en l’air parce que nous croyons en ce que nous faisons, que les gens soient d’accord ou non. .

“Je pense que nous devons nous en tenir à ce que nous croyons. Les joueurs ont pris cela en compte et les seniors ont reconnu qu’en fait nous ne sommes qu’à quelques mois de la Coupe du monde. Je dois dire que nous espérions que genre de chose arriverait.

“On peut parler d’esprit d’équipe quand ça va bien, mais en fait le vrai test c’est quand il y a un peu d’adversité parce que ça peut être un peu superficiel. Avoir des conversations difficiles, que ce soit moi avec les joueurs et l’équipe ou entre eux, c’est beaucoup plus important.”

L’Allemagne a mené grâce au penalty d’Ilkay Gundogan à la 52e minute et à la frappe brillamment tirée par Havertz 15 minutes plus tard avant que l’Angleterre ne frappe trois fois en 12 minutes.

Tout d’abord, Luke Shaw a converti le centre de Reece James au deuxième poteau avant que le remplaçant Mason Mount ne marque avec un premier entraînement, puis Harry Kane a marqué son 51e but en Angleterre depuis le point de penalty. L’Angleterre s’est vu refuser la victoire lorsque Nick Pope a renversé un tir de routine de Serge Gnabry pour offrir à Havertz la chance d’égaliser à la 87e minute.