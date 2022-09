Les joueurs anglais doivent assumer la responsabilité de leur mauvaise forme avant la Coupe du monde

Raheem Sterling a déclaré que les joueurs anglais devaient assumer la responsabilité de leur mauvaise forme avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, ajoutant que l’équipe était entre de bonnes mains sous la direction de Gareth Southgate.

L’Angleterre a été reléguée au deuxième niveau de la Ligue des Nations de l’UEFA vendredi alors qu’elle s’effondrait sur une défaite 1-0 contre l’Italie – une défaite qui résumait les difficultés de l’équipe lors d’une répétition de la finale de l’Euro 2020 alors que leur parcours sans victoire s’étendait à cinq. matchs, sans qu’un seul but en jeu ouvert ne soit marqué pendant cette période.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Sterling, qui a joué un rôle crucial dans les courses de l’Angleterre vers la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et la finale de l’Euro 2020, a déclaré qu’il n’était pas temps de paniquer malgré le début de la Coupe du monde dans moins de deux mois.

“Depuis que le manager est arrivé, il a toujours essayé de nous protéger”, a déclaré Sterling. “Il a toujours essayé de rendre l’environnement vraiment calme pour nous afin que nous puissions aller là-bas et faire ce que nous devons faire sur le terrain de football.

“Après l’été, nous avons tous dû partir et nous regarder. Aucun de nous n’était fier de ces performances, et je ne pense pas que ce soit à Gareth d’assumer tout ce blâme.

“Nous avons des joueurs dans notre équipe qui ont joué au plus haut niveau, et nous devons assumer une partie de cette responsabilité et commencer à corriger certaines de ces performances et à gagner des matchs de football.

“C’est pour cela que nous sommes ici. Nous ne sommes pas un pays ici pour simplement participer, nous voulons gagner des choses. Nous avons parlé en tant que collectif et je pense que nous sommes dans le bon état pour arranger les choses.”

L’Angleterre jouera à nouveau lundi à domicile contre l’Allemagne – son dernier match avant son match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Iran le 21 novembre.

Southgate, qui a été victime de huées et de moqueries lors de la défaite de vendredi, a déclaré que la “négativité” entourant l’équipe n’était “pas saine” et a exhorté les fans à garder confiance en l’équipe.

“Bien sûr, ce n’est pas sain pour l’équipe d’avoir ce bruit autour d’eux”, a déclaré Southgate.

“Je comprends parfaitement cela. Mais c’est à moi de prendre la responsabilité, c’est à moi de leur permettre d’aller jouer. Je veux qu’ils se sentent libres. Ils savent qu’on en parle toujours autour du terrain d’entraînement, sur le terrain d’entraînement , et j’exhorte les supporters à soutenir l’équipe.”