Les joueurs anglais croient toujours en Southgate avant la Coupe du monde

LONDRES – Gareth Southgate est peut-être conscient de la dissidence croissante au sein de la base de fans anglaise et méfiant de ce qu’il décrit comme une “guerre” imminente avec des sections des médias, mais lundi, ses joueurs ont rendu le jugement le plus important de tous.

Il n’y avait aucune chance que la Football Association retire Southgate avant le début de la Coupe du monde au Qatar, mais il était au bord d’un nouveau plus bas au cours de son mandat de six ans à 2-0 contre l’Allemagne lors du choc de l’UEFA Nations League lundi à Wembley. .

Les questions se sont posées de plus en plus sur la direction de son équipe depuis qu’il a atteint la finale de l’Euro 2020 l’année dernière – en particulier si le joueur de 52 ans est trop conservateur pour maximiser le potentiel offensif d’un groupe passionnant d’individus.

Southgate avait parlé de s’en tenir à ce en quoi il croyait après la défaite insipide 1-0 de vendredi en Italie et à Wembley, c’est exactement ce qu’il a fait, en déployant sa formation 3-4-3 désormais préférée et en poursuivant une série d’appels de sélection qui semblent de plus en plus idiosyncratiques. Southgate a persisté dans sa loyauté durable envers Harry Maguire et Luke Shaw malgré le stock des deux joueurs tombant plus vite que la livre sterling à Manchester United, il a mis Nick Pope dans le but au lieu d’Aaron Ramsdale avec Jordan Pickford blessé, et Trent Alexander-Arnold et Fikayo Tomori n’était même pas dans l’équipe de la journée.

Au moment où le match est entré dans les 20 dernières minutes, Wembley était calme, les Allemands avaient nargué les locaux en chantant “football’s coming home” dans un anglais impeccable et Southgate présidait 565 minutes sans but en jeu ouvert. Et puis l’Angleterre a pris vie, rugissant pour une éventuelle finition 3-3.

Reece James, sélectionné devant Alexander-Arnold, a balancé un centre au deuxième poteau où Shaw contrôlait le ballon et a pressé un tir sous Marc-André ter Stegen. La vue d’un ailier aidant l’autre a évoqué des souvenirs du départ rapide de l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie lorsque Shaw a marqué après seulement deux minutes, l’apothéose du mandat de Southgate.

Cela aura semblé être une justification, étant donné la recherche soutenue de la formation la plus efficace avec ce groupe actuel, alternant entre 3-4-3 et quelque chose se rapprochant de 4-2-3-1 – une forme Southgate utilisée dans le match inverse à Munich . Et cela a déclenché un retour en force.

Bukayo Saka et Mason Mount, à la place de Raheem Sterling et Phil Foden cinq minutes avant le but de Shaw, se sont rapidement accélérés et ont bien combiné pour que Mount ramène un égaliseur. Ensuite, Nico Schlotterbeck a produit un tacle laid sur Jude Bellingham dans la surface et Harry Kane est intervenu pour tirer l’Angleterre devant.

C’est le sort de Southgate au moment où une victoire lui a été arrachée – ou, plus précisément, échappée à Pope alors que le gardien de but de Newcastle United renversait le tir apprivoisé de Serge Gnabry, permettant à Kai Havertz d’égaliser. Mais ce fut une nuit où des erreurs individuelles ont sapé l’Angleterre plutôt qu’un échec collectif et systémique, qui, selon les détracteurs de Southgate, s’est installé.

Dans une première mi-temps sans but, l’Angleterre a créé les meilleures occasions mais Sterling, Phil Foden et Kane n’ont pas pu faire en sorte que ces moments comptent, et ils ont pris du retard en raison d’erreurs plus isolées. Maguire avait l’air encombrant à l’extrême alors qu’il abattait Jamal Musiala dans la surface. Le deuxième de Havertz est venu d’une finition brillante mais, d’abord, d’une autre concession de possession bon marché de Maguire.

Le manager anglais Gareth Southgate serre la main de Harry Maguire après avoir fait match nul 3-3 contre l’Allemagne le 26 septembre 2022 dans la Ligue des Nations de l’UEFA. Robin Jones/Getty Images

La loyauté de Southgate envers Maguire est admirable sur le plan personnel, mais semble déplacée compte tenu des erreurs qui ont imprégné son jeu depuis plus d’un an maintenant. Pourtant, c’est ce même trait de confiance qui a permis au groupe de direction de l’équipe d’Angleterre, comprenant entre autres Kane, Sterling et Jordan Henderson, de se sentir suffisamment à l’aise pour approcher Southgate et demander une réunion privée sans personnel pour faire face à la crise de forme de l’équipe.

“Ils ont demandé s’ils pouvaient avoir une réunion par eux-mêmes [without the coaching staff] pour parler des choses », a déclaré Southgate lundi. «[It wasn’t about] des messages tactiques, juste pour garder les gens sur la bonne voie : “Nous sommes d’accord avec ce qu’on nous demande de faire, nous devons rester calmes, nous avons déjà vécu des moments comme celui-ci.”

“Nous avons des joueurs qui ont vécu des moments comme celui-ci avec l’Angleterre, mais pas tellement maintenant, c’est pourquoi je pense qu’ils apprennent tous ensemble. Dans ces moments-là, nous devons nous en tenir à ce que nous faisons.”

Quelque chose a bougé ici. Pendant une brève période de 11 minutes, l’Angleterre s’est rappelée de ce qu’elle a été de mieux sous Southgate : dynamique, résolue et résiliente. Il a été absent bien trop longtemps, dans des matches stériles deux fois contre la Hongrie, deux fois contre l’Italie et pendant une grande partie du match à Munich.

Southgate doit en quelque sorte exploiter cette période et la recréer sur cinq semaines au Qatar – sans voir les joueurs jusqu’à huit jours avant le tournoi. Et pas de matchs de préparation non plus.

Le calendrier national franchement absurde demandera beaucoup à ces joueurs dans les semaines à venir. Ils auraient pu, en toute honnêteté, être pardonnés d’avoir tourné leurs pensées vers ce week-end et au-delà – la Premier League reprend avec deux derbies majeurs, dans le nord de Londres et à Manchester – en tombant 2-0 ici.

Mais ils ont choisi de se rallier. Declan Rice et Bellingham ont tenu le coup au milieu de terrain central. Bellingham est un atout majeur de cette trêve internationale. Il débutera sûrement au Qatar.

Saka et Mount ont fourni une véritable impulsion sur le banc. La défense continue d’être une préoccupation majeure – c’est la principale raison de la prudence de Southgate, essayant de fournir une meilleure protection pour une ligne de fond poreuse en renforçant un milieu de terrain qui a habituellement du mal à conserver le ballon.

Ce sont des problèmes de longue date. Mais l’affichage de lundi a montré que Southgate et ses joueurs sont toujours unis pour tenter de les résoudre.