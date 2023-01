Les joueurs Android se réjouissent avec la sortie de TMNT : Shredder’s Revenge

Netflix a publié cette semaine un nouveau jeu sur Android et iOS, qui devrait inquiéter de nombreux joueurs mobiles. Je parle de TMNT : La Revanche de Shredderune explosion totale du passé en termes de gameplay, de visuels et de capacités de coopération.

Ce jeu est sorti sur d’autres plates-formes en 2022, cependant, sa version mobile n’arrive que maintenant via le nouvel amour trouvé de Netflix pour les jeux mobiles. En fait, vous ne pouvez jouer à ce titre que si vous avez un compte Netflix actif, ce qui peut être considéré comme génial ou totalement stupide. Pour les abonnés Netflix, vous serez ravi de savoir que le jeu ne contient aucune publicité et aucun achat intégré.

Exceptionnellement bien évalué sur d’autres plates-formes, TMNT: Shredder’s Revenge vous place dans la carapace de Teenage Mutant Ninja Turtles, avec quelques-uns de leurs compagnons, dans une bataille acharnée contre Shredder, Krang et le toujours malodorant Foot Clan. Les joueurs peuvent faire équipe avec d’autres abonnés Netflix pour jouer au jeu, et honnêtement, cela ressemble à une tonne de plaisir. Vous me trouverez là-bas sous peu.

Allez vérifier.