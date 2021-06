Les joueurs à surveiller pour les 24 équipes de l’Euro 2020

Les superstars européennes occuperont le devant de la scène alors que les 24 meilleures nations s’affronteront lors de l’Euro 2020 reporté.

Le Portugais Cristiano Ronaldo et le Français Kylian Mbappe ou Karim Benzema, le Belge Romelu Lukaku, l’Anglais Harry Kane, le Polonais Robert Lewandowski, l’Italien Ciro Immobile, l’Allemand Thomas Muller ou Timo Werner, le Néerlandais Memphis Depay, l’Autrichien Marko Arnautovic ou le Finlandais Teemu Pukki, peuvent être les étoiles à surveiller.

Voici les joueurs à surveiller pour l’EUROS –

FRANCE

Antoine Griezmann (86 sélections, 33 buts)

L’attaquant barcelonais est le leader de la ligne offensive des Bleus. Plus qu’un simple attaquant, cependant, la polyvalence de Griezmann signifie qu’il contribue autant à la créativité qu’aux buts. Il a été nommé joueur du tournoi à l’EURO 2016 malgré la défaite de la France face au Portugal en finale. Il est maintenant impatient de faire mieux à Wembley.

Kylian Mbappé (43 sélections, 17 buts)

L’attaquant parisien est d’autant plus heureux que l’opposition est meilleure. Entre les tournois, la France a tendance à prendre des côtés qui s’assoient et emballent la défense et le milieu de terrain, ce qui rend difficile pour Mbappé d’utiliser ses forces. Les meilleures équipes essaient de jouer plus et c’est à ce moment-là que Mbappé prend vie, mortel à la pause.

LE PORTUGAL

Cristiano Ronaldo (170 sélections, 102 buts)

Joueur le plus capé d’Europe et meilleur buteur international de tous les temps, le n°7 est le capitaine et le leader du Portugal – et il reste toujours aussi meurtrier à 36 ans. Le meilleur buteur des éliminatoires de l’EURO est également le meilleur buteur de la finale -record de buts avec Michel Platini). Il voudra s’approprier le record de l’EURO 2020.

Bruno Fernandes (25 sélections, 2 buts)

Après avoir émergé au Sporting CP, le milieu de terrain offensif énergique a atteint un nouveau niveau depuis sa signature pour Manchester United. Avec un tir puissant et précis de loin et une volonté de créer, il a été directement impliqué dans 53 buts lors de ses 61 premiers matchs pour les Diables rouges. Pas étonnant qu’il continue de grandir en équipe nationale.

ALLEMAGNE

Manuel Neuer (96 sélections)

Le gardien de 34 ans a retrouvé sa meilleure forme en 2020 et a joué un rôle déterminant dans la victoire du Bayern en UEFA Champions League. Neuer est le capitaine de l’Allemagne et agit parfois comme leur balayeur officieux.

Thomas Muller (101 sélections, 38 buts)

Deux ans et demi après avoir été coupé pour faire place à une reconstruction, l’Allemagne a rappelé Muller, un leader vocal avec une vaste expérience dans les grands tournois. Le joueur de 31 ans ne manque jamais de transmettre sa mentalité de vainqueur à ses coéquipiers.

HONGRIE

Peter Gulacsi (36 sélections)

Le gardien de Leipzig est devenu le premier Hongrois à participer aux demi-finales de l’UEFA Champions League en 2019-2020. Double vainqueur de la Bundesliga autrichienne avec Salzbourg, il a été nommé joueur hongrois de l’année à trois reprises.

PAYS DE GALLES

Gareth Bale (90 sélections, 33 buts)

Meilleur buteur de tous les temps pour le Pays de Galles, Bale est la figure emblématique de cette équipe depuis plus d’une décennie. A 31 ans, son expérience au sein de cette jeune équipe s’est avérée inestimable tout au long des qualifications, tandis que sa capacité incontestable combinée à son engagement et sa passion pour représenter son pays font de lui un adversaire redoutable.

SLOVAQUIE

Marek Hamsík (126 sélections, 26 buts)

L’international slovaque le plus capé et le meilleur buteur de tous les temps reste leur joueur le plus important. Aujourd’hui âgé de 33 ans, le milieu de terrain a fait ses débuts seniors en février 2007 et a été capitaine de la Slovaquie pour la première fois à 21 ans. Il a été le principal buteur de son pays lors de cette campagne de qualification pour l’EURO 2016 avec cinq buts.

POLOGNE

Robert Lewandowski (116 sélections et 63 buts)

Meilleur buteur international de Pologne et joueur le plus capé de tous les temps, Lewandowski est également capitaine de l’équipe. Largement considéré comme le meilleur joueur de son pays, l’attaquant du Bayern, âgé de 32 ans, est le pivot de cette équipe depuis quelques années.

SUÈDE

Emil Forsberg (57 sélections, 8 buts)

Le milieu de terrain offensif opère souvent depuis l’aile gauche et est l’un des principaux spécialistes suédois des coups de pied arrêtés. Il est avec Leipzig depuis 2015, un élément clé du parcours de l’équipe du deuxième niveau allemand au dernier carré de l’UEFA Champions League la saison dernière.

ESPAGNE

Sergio Busquets (122 sélections, 2 buts)

Le métronome du milieu de terrain est un pilier des équipes de La Roja depuis ses débuts en 2009 et a été un élément clé du puzzle de leur triomphe à l’EURO 2012. Avec Sergio Ramos absent en raison d’une blessure, l’homme de Barcelone est le joueur le plus expérimenté d’Espagne et sa présence calme au milieu de terrain sera la clé de leurs espoirs de gloire.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tomas Soucek (30 sélections, 4 buts)

Le cœur battant du milieu de terrain tchèque qui redéfinit ce que signifie avoir « de bons pieds pour un grand homme ». Joueur tchèque de la saison en 2018/19 alors que Slavia Praha a remporté le titre et élu meilleur joueur du pays par les journalistes en 2020, il donne du rythme et de l’énergie dans une impressionnante tenue de West Ham United.

CROATIE

Luka Modric (133 sélections, 16 buts)

Capitaine, leader de la Croatie et peut-être leur plus grand joueur à ce jour, Modric pourrait se préparer pour son dernier EURO. Le génie du milieu de terrain de 35 ans a fait ses débuts internationaux en mars 2006 et a inspiré son équipe à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie.

ÉCOSSE

John McGinn (29 sélections, 7 buts)

Qu’il s’agisse de faire des tacles, de fournir des passes décisives ou de marquer des buts importants, McGinn donne le tempo et est le cœur battant du milieu de terrain écossais.

ANGLETERRE

Harry Kane (51 sélections, 32 buts)

Capitaine de l’Angleterre et principale source de buts, Kane est une figure talismanique pour l’équipe de Gareth Southgate. Plus meurtrier que jamais devant le but, l’attaquant de Tottenham continue d’être le point central d’une attaque anglaise pleine d’exubérance juvénile.

Raheem Sterling (58 sélections, 13 buts)

L’attaquant de Manchester City a énormément bénéficié de la tutelle de Josep Guardiola, améliorant son mouvement hors du ballon tout en ajoutant du sang-froid devant le but à sa menace considérable lorsqu’il courait contre l’opposition.

MACÉDOINE DU NORD

Goran Pandev (114 sélections, 36 buts)

Le capitaine de la Macédoine du Nord a marqué le vainqueur de la finale des barrages contre la Géorgie pour consolider son statut de héros national. À la fois chef d’équipe et attaquant créatif et travailleur du pied gauche, le joueur de 37 ans possède une excellente technique et peut créer des buts ainsi que les marquer. L’homme de Gênes est à la fois le joueur le plus capé de son pays et leur meilleur tireur de tous les temps.

L’AUTRICHE

David Alaba (76 sélections, 14 buts)

Jouant dans un rôle plus offensif qu’il ne le fait pour le Bayern, Alaba a montré à plusieurs reprises à l’entraîneur Foda sa polyvalence; son expérience de haut niveau est énorme pour l’Autriche.

UKRAINE

Andriy Yarmolenko (92 sélections, 38 buts)

Meilleur buteur actif d’Ukraine (seul Andriy Shevchenko, 48 ans, est en tête du classement de tous les temps), Yarmolenko reste la principale menace créative de son équipe malgré son manque de football en équipe première à West Ham.

PAYS-BAS

Memphis Depay (54 sélections, 19 buts)

À maintes reprises, l’attaquant lyonnais a été décisif pour les Oranje avec des buts et des passes décisives. Il ne fait pas toujours le choix évident ou ne privilégie pas l’option la plus facile, mais il ne fait aucun doute que l’attaque néerlandaise est beaucoup plus efficace lorsqu’il en fait partie.

Georginio Wijnaldum (62 sélections, 15 buts)

La centrale électrique du milieu de terrain de Liverpool apporte élégance, acier, conduite et savoir-faire à la salle des machines néerlandaise. En particulier, sa compréhension presque télépathique avec Memphis a donné un grand succès pour l’équipe nationale.

RUSSIE

Artem Dzyuba (47 sélections, 26 buts)

L’attaquant imposant a dû attendre ses 27 ans pour devenir un habitué de la Russie. Peu après la Coupe du Monde de la FIFA 2018, où Dzyuba a marqué trois buts et aidé l’équipe à se qualifier pour les quarts de finale, il a hérité du brassard de capitaine d’Igor Akinfeev suite à la retraite internationale de ce dernier. Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’attaquant du Zenit mène toujours l’attaque russe en termes de buts, de passes décisives et de jeu de liaison.

BELGIQUE

Kevin De Bruyne (78 sélections, 20 buts)

Sans doute l’un des meilleurs joueurs de la planète en ce moment. Les statistiques ne mentent pas et la Belgique a remporté 57 des 78 matchs auxquels De Bruyne a participé. Il a aidé 37 buts, en plus des 20 qu’il a lui-même marqués pendant cette période.

Romelu Lukaku (89 sélections, 57 buts)

Meilleur buteur belge de tous les temps – un record qui devrait durer une génération ou plus. Il a la capacité et la présence physique de causer des problèmes à n’importe quelle défense, et pourrait bien être l’homme pour remporter un titre belge.

FINLANDE

Teemu Pukki (87 sélections, 27 buts)

Pukki est le joueur que les fans finlandais s’attendent à offrir lorsque des buts sont nécessaires ; si souvent, il est capable de répondre à l’appel. L’attaquant de Norwich City, maintenant dans la trentaine, est devenu plus qu’un simple buteur et est désormais un rouage fondamental du jeu offensif de son pays.

DANEMARK

Christian Eriksen (103 sélections, 36 buts)

Le point focal créatif du Danemark. Eriksen n’aura que 29 ans au moment de l’EURO mais a déjà plus d’un siècle de sélections et beaucoup d’expérience internationale. Il restera essentiel aux plans de Kasper Hjulmand, quel que soit le manque de temps de jeu au niveau du club.

Kasper Schmeichel (60 sélections)

Le gardien de but danois de longue date s’est montré suffisamment large pour assumer l’héritage considérable de son père. C’est une figure dominante et un gardien de classe mondiale qui s’assure que les Danois sont toujours difficiles à battre entre les poteaux.

LA SUISSE

Granit Xhaka (89 sélections, 12 buts)

Le capitaine suisse est le cerveau et le moteur du milieu de terrain. Le joueur de 28 ans, qui a gravi les échelons des jeunes bâlois, est à Arsenal depuis 2016. Un membre de l’équipe de Suisse qui a remporté la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2009 et une partie de l’équipe qui a terminé deuxième à l’EURO des moins de 21 ans deux ans plus tard, il a déjà trois tournois majeurs seniors à son actif.

ITALIE

Gianluigi Donnarumma (22 sélections)

Combler l’immense vide laissé par Gianluigi Buffon n’allait jamais être facile pour personne, mais le jeune gardien de l’AC Milan a déjà prouvé que l’Italie est à nouveau entre de bonnes mains. Vétéran à 21 ans, Donnarumma est déjà un international aguerri, a gardé sa cage inviolée dans la moitié de ses sélections et n’a jamais encaissé plus d’un but. Géant entre les poteaux, il s’est également nettement amélioré au niveau de ses pieds et de la maîtrise de sa défense.

Nicolo Barella (18 sélections, 4 buts)

Roberto Mancini préfère une marque de football basée sur la possession ; jusqu’à présent, sa décision d’utiliser un trio de milieu de terrain composé de joueurs relativement petits mais techniquement doués a porté ses fruits. Jorginho et Marco Verratti sont des rouages ​​clés dans ce sens, mais Barella est devenu un milieu de terrain moderne et complet qui apporte de l’énergie, des pieds instruits et des courses opportunes dans la surface adverse. Il est devenu presque irremplaçable dans le onze de départ de Mancini.

DINDE

Cengiz Under (26 sélections, 8 buts)

Buteur lors de la victoire 2-0 contre la France lors des éliminatoires européens, l’ailier de Leicester City a raté une grande partie de la campagne en raison d’une blessure – et son rythme et sa technique ont été grandement manqués. Pourtant, il reste une vraie présence créative et aura faim de briller en finale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici