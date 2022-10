Les jouets de vacances les plus chauds de 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Seul le pôle Nord connaît les véritables statistiques sur les jouets, mais nous avons une assez bonne liste des jouets les plus en vogue de cette saison de magasinage des Fêtes.

Il y a de nouveaux ajouts passionnants cette année, d’un distributeur automatique de bricolage à une maman cobaye interactive. Chiot australien animé Bluey et Guerres des étoiles’ Grogu tient bon dans le domaine des personnages, et il y a de nouveaux produits sympas de Jurassic World et Magic Mixies (le jouet le plus en vogue de l’année dernière).

En termes de gros cadeaux, la poupée Holiday Collector American Girl de cette année est étourdissante, et il y a un véritable Mario Kart que les enfants peuvent conduire. Il existe également de nombreux choix tendance et économiques, tels qu’un Light Up Pop It Pro et un trio de peluches Squishmallows.

Les achats de vacances semblent être un peu plus normaux cette année, mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie ne sont pas tout à fait résolus, il ne peut donc pas faire de mal de faire ses achats tôt.

Amazone Pas prêt à mettre un vrai animal sous le sapin ? Little Live Pets est là pour vous. Le nouvel ensemble de cobayes Mama Surprise de la marque comprend une maman cochon douce et interactive et trois bébés qui apparaîtront dans le clapier. Remarque : Un adulte est nécessaire pour installer le clapier afin que les enfants puissent découvrir l’élément surprise “naissance”. Mama a plus de 20 sons et réactions, et l’ensemble comprend des accessoires pour vos nouveaux animaux de compagnie.

Amazone Quoi de mieux qu’un Squishmallow ? Trois d’entre eux. Ces peluches dodues sont toujours ultra-populaires auprès des enfants. (Les adultes sont d’accord, car Squishmallows a en fait remporté le prix de la Toy Association Prix ​​​​du jouet de l’année 2022.) Ce cadeau combine des jouets adorables avec un élément de surprise, donc déballer cette boîte mystère sera un moment fort des vacances. À l’intérieur de la boîte se trouvent trois peluches surprises de 8 pouces, choisies au hasard.

Amazone Si votre enfant aime s’imaginer dans l’univers Star Wars, améliorez la magie avec un droïde interactif L0-LA59 (LOLA). LOLA propose plus de 45 combinaisons de lumière, de son et de mouvement et trois modes de jeu différents. Attachez LOLA au support inclus en mode vol stationnaire ou mettez-la en mode compagnon en attachant les jambes. Le mode Go signifie qu’elle zoome à travers la galaxie (avec votre aide).

Amazone La famille australienne des chiens animés nous tient à cœur. Et avec une gamme de jouets amusants et de qualité, ils ont aussi notre porte-monnaie. Offrez à votre tout-petit des heures de jeu avec ce nouvel ensemble de maisonnette interactive. La grande maison (43,2 cm de haut et 76,2 cm de large) se replie pour un rangement facile, et vous pouvez y mettre Bingo, Bluey, Chatterbox et Nana ainsi que tous les accessoires. Lorsque les enfants appuient sur l’Octopus, les lumières et les sons sont activés pour un jeu de niveau supérieur.

fille américaine La poupée Holliday Collector de cette année est le cadeau ultime pour les fans d’American Girl. Sapphire Splendor est une poupée Truly Me en édition limitée vêtue d’une robe festive ornée de plus de 100 cristaux Swarovski. Elle enchantera tout collectionneur de poupées. Si vous voulez vraiment faire des folies, procurez-vous le nouveau Maison de poupée American Girl x KidKraft aussi; c’est la demeure idéale pour les poupées de 18 pouces.

Amazone Les enfants qui aiment construire vont adorer ce kit de bricolage. Ils peuvent assembler un distributeur automatique de 2 pieds qui sert également de tirelire. Des bonbons gélifiés en forme de bouteille de soda sont inclus pour que les enfants puissent stocker leur machine et commencer à vendre. Bonus : ce kit n’est pas que du plaisir et des jeux ; c’est un projet STEM déguisé. Des leçons de mathématiques et d’argent, d’engrenages, de gravité, de force et plus encore sont intégrées dans ce cadeau sympa. Idéal pour les enfants de 8 ans et plus.

Amazone Un nouvel ensemble de Lego, Olivia’s Space Academy contient 757 pièces. Construisez un modèle de navette, une salle de classe, un contrôle de mission et un observatoire. Quatre figurines Lego et des accessoires scientifiques, dont un modèle de planète, complètent la scène scientifique. Idéal pour les 8 ans et plus.

Amazone Les jouets interactifs Magic Mixies seront toujours en demande pour les vacances, et l’itération de cette année est un bon moment mystique. Les enfants peuvent jeter un sort sur leur boule de cristal magique avec la baguette lumineuse incluse et créer un joli jouet Magic Mixie. Lorsque la création est terminée, le jouet en peluche interactif offre son propre plaisir avec plus de 80 lumières, sons et réactions. Bonus : la boule de cristal sert également de veilleuse.

Amazone Pour les enfants qui aiment les voitures, ce nouveau modèle de Hot Wheels devrait être un succès retentissant. Idéal pour les enfants de 4 ans et plus, l’Unstoppable Tiger Shark est un véhicule tout-terrain qui peut s’attaquer à toutes sortes d’obstacles dans la cour. Il peut aller aussi vite que 6 mph et exécute des tours comme des roues, des pirouettes et des piétinements. Obtenez jusqu’à 25 minutes de lecture sur une charge (avec le câble USB inclus).

Amazone Cet ensemble de salon de coiffure ravira tout enfant qui aime les petits animaux mignons. Si vous avez déjà des ensembles de jeu Calico Critters, Pony’s Stylish Hair Salon est un complément parfait à votre “ville”. Le salon comprend une figurine de poney mobile avec des cheveux soyeux et une robe et plus de 40 accessoires. Idéal pour les 3 ans et plus.

Amazone Les Snap Circuits sont le cadeau parfait pour les enfants curieux. Il y a plus de 100 projets électroniques possibles avec cet ensemble STEM, idéal pour les 8 ans et plus. Construisez une lampe de poche, un capteur photo, une sirène et plus encore. La meilleure partie est que les enfants apprennent les principes fondamentaux de l’électricité en jouant.

Mattel Mattel s’est associé à Habitat for Humanity cette année pour construire 60 maisons à travers le monde en l’honneur des 60 ans de Barbie’s Dreamhouse. Et maintenant, vous pouvez obtenir la version 2022 de la maison en plastique de Barbie. La Dreamhouse de trois étages et de 43 pouces de haut dispose de 10 espaces de vie intérieurs et extérieurs, y compris une pelouse mobile et une piscine. Il est fourni avec des lumières, des sons et 70 accessoires.

Mattel C’est la mère de tous les jouets de dinosaures. À plus de 3 pieds de long, Super Colossal Giganotosaurus est un jeu impressionnant. Il peut engloutir des figurines d’action (et heureusement, vous pouvez les sauver via son ventre) et généralement faire des ravages. Idéal pour les 4 ans et plus.

Walmart Les bulles en plastique Pop It sont si amusantes à lisser. Il est facile de voir pourquoi les jouets fidget sont devenus si populaires. Mais cette tendance a une nouvelle tournure : c’est maintenant un jeu lumineux. Appuyez simplement sur les motifs qui s’allument pour jouer. Le Light Up Pop It Pro est un excellent jouet pour les trajets en voiture ou en avion, ou tout simplement quelque chose à avoir à portée de main pour occuper les enfants.

Walmart Ce microscope en plastique robuste est idéal pour les petites mains. Les enfants de 5 ans et plus peuvent visionner plus de 220 vidéos et images de la BBC sur l’écran, ou visionner les huit diapositives intelligentes recto-verso. Le microscope Magic Adventures a des jeux et d’autres contenus amusants, mais c’est aussi un vrai microscope, avec un grossissement jusqu’à 200x.

Amazone Embrassez le côté obscur avec ce jeu de société passionnant de Ravensburger. Les enfants de 10 ans et plus s’amuseront à élaborer des stratégies en tant que Dark Vador, Kylo Ren, le général Grievous, Asajj Ventress ou Moff Gideon. Le système de jeu primé Villainous est également idéal pour les soirées de jeux en famille.

Amazone Les petites fashionistas convoiteront le nouvel ensemble LOL de cette année. Votre enfant aimera ouvrir de minuscules emballages pour révéler les 12 poupées exclusives de cet ensemble. Pliez la grande boîte en quatre scènes amusantes, y compris le défilé de mode, et faites marcher ces poupées sur la piste. Des autocollants, des accessoires, des tenues et d’autres surprises sont inclus pour une expérience complète de défilé de mode de poupée.

Amazone Découvrez les couleurs et les cristaux qui se cachent sous la surface de ces 10 géodes avec l’ensemble de géodes STEM de National Geographic. Il comprend tout ce dont votre géologue en herbe a besoin pour apprendre comment se forment les géodes, puis ils peuvent en ouvrir pour eux-mêmes. Avec 10 spécimens, l’enfant comprend un guide, une loupe, des lunettes et des présentoirs.

Amazone Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 introduit un personnage très populaire : Baby Groot. Les fans du film vont adorer cet ensemble Lego de 476 pièces qui donne un modèle mobile Groot. Idéal pour les enfants de 10 ans et plus, l’ensemble comprend des pièces pour un Groot mesurant plus de 10 pouces de haut, ainsi qu’une fausse cassette.

Amazone Cette guitare de jeu est un cadeau tellement amusant. Les enfants d’âge préscolaire (et même les enfants plus âgés) apprécieront le brouillage avec quatre modes de jeu différents : jouer avec le groupe, jouer librement, jouer en solo et jouer n’importe quelle chanson (en utilisant Bluetooth). Jouez les morceaux préférés de votre tout-petit en synchronisant avec n’importe quel appareil compatible Bluetooth. Bébé requin, quelqu’un ? Nous aimons le design réaliste de la guitare et son emballage réutilisable. Bonus : les parents contrôlent le volume.

Scott Stein/Crumpe C’est cher, mais cela vaut la peine de le mettre sur votre liste de jouets de vacances. Les consoles de jeux Nintendo Switch sont ultra populaires. Donc, si votre enfant est sans Switch, vous pouvez lui offrir des heures de divertissement en jouant à Animal Crossing : New Horizons, Mario Kart, Zelda, Just Dance ou tout autre jeu auquel il s’intéresse. Le nouveau modèle OLED a un écran plus net et plus grand que le modèle d’origine. Et le Switch est certainement une meilleure console pour les jeunes enfants que la Xbox Series X et la PlayStation 5 plus chères. Nous aimons que le Switch puisse être joué sur le téléviseur ou sur un ordinateur de poche. Lisez notre avis sur la Nintendo Switch. Vous recevez des alertes de prix pour Nintendo Switch (Neon)

Walmart Si vous pouvez mettre la main dessus, ce tout nouveau porteur a ce facteur “wow”. Si votre enfant est un fan de Nintendo Mario Kart, alors vous savez que ce jouet sera un succès. Les enfants de 3 ans et plus peuvent se sentir comme s’ils conduisaient un kart dès la sortie du jeu vidéo, courant jusqu’à 8 mph à trois vitesses. Un siège réglable, une marche arrière et des sons amusants complètent l’ensemble. Remarque : Cela peut être en rupture de stock dans certaines régions.