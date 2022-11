Les jolies photos de l’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly avec son vrai mari sont des objectifs de couple

Les suites de Bollywood ont déçu les fans : La vedette d’Ajay Devgn Drishyam 2 sort en salles très bientôt ce mois-ci. Akshaye Khanna et Tabu sont également vus dans le film. Les fans sont très enthousiastes à propos de cette suite. Maintenant, il y a une tendance à Bollywood : tout le monde fait la séquence, et ils déçoivent les fans. Que ce soit Housefull 2, 3 et 4, Judwaa 2, Bunty Aur Babli 2, et plus encore, ces films sont une déception pour les fans. Regardons cette vidéo, qui était les suites tant attendues de Bollywood qui ont complètement ruiné les films avec leur mauvais jeu et leurs scripts. Regarder la vidéo.