Les JO de Paris s’annoncent époustouflants. Les prix sont déjà

PARIS — La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 s’annonce spectaculaire : sur les eaux scintillantes de la Seine, une flottille de barges transportera environ 10 000 athlètes au pied de la Tour Eiffel, alors que près de 500 000 spectateurs bordent le parcours de 6 kilomètres. pour encourager l’événement du siècle.

Bonne chance, cependant, pour que l’un des 100 000 sièges payants soit au premier plan de la fête. Ceux-ci sont pour la plupart épuisés – et les quelques restants coûtent 2 700 euros (environ 2 930 dollars) chacun. Les billets pour assister à une autre épreuve olympique populaire, le plongeon sur plateforme masculin de 10 mètres, ne sont désormais disponibles que via des forfaits d’hospitalité à service spécial à partir de 875 euros, ou les finales de gymnastique artistique féminine, un éternel plaisir du public : environ 1 799 euros.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris ont fixé un objectif ambitieux pour ce qu’ils ont appelé les Jeux du peuple, promettant de rendre l’événement sportif le plus emblématique du monde équitable et accessible.

Mais préparez-vous à payer.

Sept mois avant que la flamme olympique illumine la Ville Lumière cet été, le coût de la participation aux compétitions sportives les plus demandées, sans parler du prix de l’hébergement et du transport, a augmenté – parfois dans des proportions olympiques.

De nombreux hôtels et appartements en location ont doublé ou triplé leurs tarifs d’été habituels (pensez à une moyenne de 1 000 euros par nuit au lieu de 300 euros), et certains les ont même quintuplés. Les tarifs aériens augmentent rapidement. Le prix d’un ticket de métro parisien double temporairement. Même le musée du Louvre et le château de Versailles ont augmenté les tarifs d’entrée.

Vous rêvez toujours de prendre le rendez-vous olympique ? Ne vous découragez pas trop si vous n’avez pas encore réservé. Les Jeux, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août, proposent encore des offres de billets pour des compétitions à grand public comme le football et le basket-ball. Des places restent également disponibles pour les Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre. Et certains prix pourraient commencer à baisser à l’approche des Jeux.

Paris sera sa propre attraction extraordinaire, transformée en une arène extérieure géante avec des compétitions comme le break dance sur la Place de la Concorde et le beach-volley à la Tour Eiffel. Et le président Emmanuel Macron rendra gratuits des spectacles culturels de toutes sortes pendant deux mois en été pour célébrer l’esprit olympique.

Néanmoins, la manière dont vous vivrez les Jeux dépendra de votre budget. Voici quelques conseils sur ce qui vous attend.

Trouver un logement

Paris est comme un écrin : éblouissant mais compact. Avec environ 15 millions de visiteurs attendus et environ 85 000 chambres, les hôteliers profitent pleinement d’une demande démesurée. Les Parisiens aussi : beaucoup envisagent de fuir la ville et louent leurs appartements au prix fort. Les prix moyens d’Airbnb pour les dates olympiques ont dépassé les 500 euros la nuit.

Dans un hôtel Ibis typique, chaîne similaire à Holiday Inn, attendez-vous à payer entre 400 et 700 euros la nuit pour une chambre double assez basique avec Wi-Fi et petit-déjeuner, contre 90 à 200 euros normalement. Une chambre double de l’Hôtel Ducs de Bourgogne, plus haut de gamme, près du Pont Neuf, coûte sur Booking.com 1 500 euros la nuit, contre 300 euros normalement en été.

Les associations de consommateurs, dont l’UFC-Que Choisir, un groupe de défense français, ont dénoncé des hausses de prix qui, selon elles, risquent de rendre les Jeux olympiques inabordables pour certains.

Le gouvernement français a déclaré qu’il ne réglementerait pas les prix, mais qu’il renforcerait les inspections des hôtels et des locations d’appartements. “Il est essentiel que les touristes français et internationaux en aient pour leur argent”, a déclaré Olivia Grégoire, la ministre chargée du Tourisme.

À quelques mois des Jeux, les voyageurs peuvent trouver des hébergements moins chers, autour de 450 à 550 euros la nuit, principalement aux portes de Paris ou au-delà des limites de la ville, a déclaré Christie Hudson, experte en voyages pour Expedia.com.

Mais même là, le coût moyen d’un séjour d’une nuit en Île-de-France qui ceinture Paris est d’environ 700 euros pendant les JO, contre 169 euros l’été dernier, selon l’Office du tourisme et des congrès de Paris.

Cette tendance pourrait s’inverser : certains hôtels n’ont pas publié tout leur stock de chambres et les prix pourraient baisser à mesure qu’ils cherchent à remplir leur calendrier. L’inconvénient de l’attente est le risque de trouver peu de billets disponibles à la dernière minute, ce qui n’est pas idéal si vous avez déjà mis la main sur des billets pour un événement ou réservé un voyage en avion.

Les prix Airbnb pour les dates olympiques ont déjà légèrement baissé, avec des tarifs pour toutes les annonces, y compris les chambres privées et partagées, s’établissant désormais en moyenne autour de 542 euros la nuit, après avoir bondi à 746 euros en décembre, selon AirDNA, qui suit les tendances des réservations Airbnb. Des dizaines de milliers de nouvelles annonces ont été mises en ligne dans toute la France, et une offre accrue est attendue en région parisienne, un facteur qui devrait maintenir les prix « abordables », a déclaré Emmanuel Marill, directeur régional Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Airbnb.

Si l’argent n’est pas un problème, les offres d’hospitalité via le partenaire officiel des Jeux de Paris, On Location, garantissent la réservation via des forfaits tout compris comprenant des billets pour certains événements sportifs et l’hébergement dans des hôtels trois, quatre et cinq étoiles. Les options comprennent 8 660 euros par personne dans un hôtel trois étoiles pour huit nuits et des billets uniquement pour les compétitions d’escalade, ou 21 105 euros pour un forfait de luxe de cinq jours au Waldorf Astoria de Versailles comprenant la cérémonie d’ouverture et les épreuves équestres.

Les voyageurs devront peut-être se méfier des hausses soudaines de prix des hôtels et des hôtes de location, même après la confirmation d’une réservation. Booking.com a déclaré qu’il compenserait les consommateurs pour la différence de coût dans de tels cas. Airbnb a déclaré que les hôtes qui tentaient d’augmenter les prix ou d’annuler les réservations après la réservation seraient confrontés à des frais et des pénalités, et que la société offrirait à la plupart des clients un crédit instantané pour réserver immédiatement à nouveau si leur séjour était annulé dans les 30 jours suivant leur arrivée.

Gagner des billets pour des événements

Si vous avez déjà acheté des billets à des prix raisonnables, estimez-vous chanceux. Environ 7 millions ont été achetés depuis le début des ventes il y a près d’un an sur le site officiel de la billetterie de Paris 2024. Mais vous pouvez toujours participer à de nombreux événements, notamment aux sports d’équipe, dans des sites en dehors de Paris, notamment au football au stade de 80 700 places de Saint-Denis.

Il reste également des billets entre 90 et 250 euros pour le volley-ball, le handball, le tir à l’arc, le badminton et l’haltérophilie, principalement pour les compétitions sans médaille.

Mais les sports à succès sont devenus pratiquement inaccessibles, à moins que vous ne soyez prêt à faire des folies. Les billets pour des événements comme la gymnastique et le plongeon ne sont actuellement pas disponibles sur le site officiel. Les prix ont dépassé les 600 euros avant que les blocs mis à disposition ne soient épuisés.

Tony Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024, a défendu les prix et affirmé que les billets étaient moins chers que ceux des JO de Londres 2012.

Des lots de nouveaux billets sont publiés de temps en temps et les organisateurs encouragent les visiteurs à consulter fréquemment le site Web ou à s’inscrire pour recevoir des alertes. D’autres places seront disponibles le 17 avril, lorsque la plateforme de revente officielle et unique autorisée pour les détenteurs de billets sera mise en ligne.

À ce stade, cependant, le seul accès restant à des événements très demandés se fait via les coûteux « forfaits d’hospitalité » de On Location, avec des options comme les billets de plongeon au tremplin pour hommes à partir de 695 euros et l’accès à la cérémonie d’ouverture allant de 5 000 à 9 500 euros par personne. personne.

On Location propose une « grande variété » de forfaits, a déclaré Will Whiston, vice-président exécutif de la société pour les Jeux olympiques et paralympiques, ajoutant que ses prix étaient « conformes et, dans certains cas, inférieurs à ceux des Jeux précédents ».

Se rendre à Paris et s’y déplacer

Les tarifs aériens aller-retour vers Paris commencent déjà à augmenter. Les vols sans escale sur Expedia.com de New York à Paris commencent à environ 1 300 $ le week-end précédant les Jeux olympiques, contre 1 000 $ en moyenne l’été dernier. Généralement, les voyageurs peuvent obtenir le meilleur tarif aérien en réservant 60 jours à l’avance. Mais « les prix devraient augmenter à mesure que les dates de voyage se rapprochent, il est donc judicieux de réserver le plus tôt possible », a déclaré Hudson, l’expert en voyages chez Expedia.

Si vous souhaitez voyager léger, envisagez d’utiliser un transporteur à prix réduit tel que French Bee, qui effectue un vol aller-retour de New York à l’aéroport de Paris-Orly pour 975 $, sans bagage enregistré, ou Icelandair, nécessitant une escale à Reykjavik, en Islande, à partir d’environ 800 $ aller-retour, également sans bagages enregistrés. Une autre option consiste à atterrir dans un autre aéroport, soit en France, soit dans un pays voisin comme la Belgique, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, et à prendre un train.

Une fois à Paris, préparez-vous à vous déplacer. Les organisateurs des Jeux olympiques veulent réduire l’empreinte carbone des Jeux et des pans de la ville seront fermés à la circulation automobile. Les organisateurs accordent une grande importance à la marche, au vélo et aux transports en commun.

Alors que les prix du métro grimpent à 4 euros par trajet, les touristes peuvent acheter un pass Paris 2024 à 16 euros par jour, soit 70 euros par semaine, permettant de voyager à travers la région Île-de-France, y compris vers et depuis Charles de Gaulle et Orly. aéroports.

Paris a ajouté environ 55 miles de nouvelles pistes cyclables aux plus de 270 miles déjà aménagés dans la ville, encourageant les visiteurs à les utiliser. Le programme de location de Velib est élargi pour ajouter 3 000 vélos supplémentaires à la flotte actuelle de 22 000 personnes.

Malgré tous les tracas potentiels, Estanguet, le président du comité d’organisation, a promis que les Jeux vaudraient le déplacement. “Laissez-moi vous convaincre de venir, car ce moment est unique”, a-t-il déclaré. « Vous ne le reverrez plus et vous ne serez pas déçu. »