Cependant, lorsque les Jeux olympiques arrivent en ville, ils remplissent les hôtels, les restaurants, les routes, les stades et les arènes, et dominent l’attention de la plupart des amateurs de sport et des services de sécurité. Pour ces raisons, les grands événements sportifs, même dans les sports non olympiques, sont pour la plupart tenus à l’écart des villes hôtes dans les semaines entourant les Jeux. En 1996, par exemple, l’équipe de baseball des Braves d’Atlanta s’est lancée dans un road trip de 17 matchs sur 20 jours pendant que les Jeux olympiques d’été se déroulaient dans leur ville natale.

Le Tour prévoit un parcours différent chaque année et avait déjà annoncé certains des changements majeurs de cette année, notamment l’arrivée à Nice et un départ en Italie. Entre les deux, le parcours de cette année comprendra l’habituel ensemble de routes plates, d’ascensions de haute montagne et d’étapes mêlant ces deux défis, ainsi que quelques nouveaux.

Il n’est pas rare que le Tour démarre dans un autre pays ; il l’a fait six fois au cours des dix dernières années. L’année prochaine, le Tour masculin débutera en Italie pour la première fois depuis sa création en 1903. L’étape d’ouverture se déroulera de Florence à Rimini le 29 juin, avec les étapes 2 et 3 en Italie également avant que la course n’entre en France.

Là, les coureurs commenceront presque immédiatement à gravir les Alpes avec l’étape 4, qui comprend l’ascension éreintante du Col du Galibier.

Lors de l’étape 9, près de Troyes, les coureurs qui courent habituellement sur des routes pavées seront confrontés à un défi inhabituel : 14 sections — totalisant un peu moins de 20 milles — de course sur des routes de gravier blanc dans la campagne.