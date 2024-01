Les JO de Paris 2024 sont “presque meilleurs que les Jeux à domicile”, selon le directeur général de la BOA

Par Dan Roan

Légende de la vidéo, Paris 2024 est presque mieux que des Jeux à domicile, selon le directeur général de l'Association olympique britannique

Le directeur général de l’Association olympique britannique (BOA), Andy Anson, a déclaré que les athlètes britanniques se débrouillaient “incroyablement bien” alors qu’ils tentaient de se qualifier pour ce qu’il estime être “un Paris 2024 vraiment mémorable”.

Vendredi, il reste six mois avant la cérémonie d’ouverture, et Anson se dit “très enthousiasmé” par les perspectives britanniques pour les premiers Jeux organisés en Europe depuis Londres 2012.

“C’est à nos portes – pour nous à la BOA, c’est presque mieux que des Jeux à domicile”, a-t-il déclaré à BBC Sport.

“Actuellement, nous avons qualifié 135 places. Nous espérons que notre équipe comptera entre 350 et 360 personnes.”

Anson affirme que la sécurité est “sans aucun doute la chose que nous prenons le plus au sérieux” et que “tout le monde doit être conscient des risques” dans la capitale française.

“Il y a un réel niveau de menace”, a-t-il prévenu, ajoutant que la cérémonie d’ouverture – qui se déroulera pour la première fois à l’extérieur d’un stade, le long de la Seine – “comportera des risques de sécurité importants”.

Il a ajouté : “Nous sommes absolument sûrs que toutes les bonnes choses se produisent pour protéger l’équipe GB.”

Un autre top cinq ?

Légende de la vidéo, Championnats du monde d'athlétisme 2023 : le britannique Johnson-Thompson remporte le titre d'heptathlon

Qualifiant la double qualification de “très importante”, surtout après que les Lionnes d’Angleterre n’ont pas réussi à assurer une place au football féminin britannique le mois dernier, Anson a déclaré qu’il était convaincu que l’équipe britannique pourrait atteindre un cinquième top cinq consécutif au tableau des médailles.

“Nous pensons [that] est un objectif réaliste et durable, mais ce qui nous motive est de veiller à ce que tous les athlètes bénéficient du meilleur environnement pour se préparer et s’entraîner, et participer à la compétition avec les meilleures chances de réussir”, a-t-il déclaré.

Les 376 concurrents de l’équipe GB ont terminé à la quatrième place aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, avec 65 médailles, dont 22 d’or, leur deuxième meilleur résultat aux Jeux à l’étranger.

Anson a déclaré que même si la France, pays hôte, constituerait une menace plus grande qu’à Tokyo 2020, le contingent russe serait considérablement réduit à “une centaine ou moins” d’athlètes à Paris après que le CIO a décidé que les concurrents du pays qualifiés dans les sports individuels devraient concourir. comme neutres en raison de l’invasion de l’Ukraine par ce pays. Les équipes russes resteront interdites.

S’exprimant lors d’un événement “Path to Paris” au Graystone Skatepark à Salford, Anson a déclaré qu’il pensait que les sports urbains à Paris auraient “un impact massif” auprès des jeunes spectateurs, surtout maintenant que les sites auront des spectateurs après avoir été interdits à cause de Covid en Tokyo.

“Nous avons des athlètes incroyables en skateboard et en BMX”, a déclaré Anson. “Les break-dancers tentent de se qualifier.

“Je regarde les résultats que nous avons eu sur piste aux championnats d’Europe de cyclisme [where Britain topped the medal table]nos riders BMX ont réussi partout dans le monde.

“Vous pensez à nos bons résultats aux Championnats du monde d’athlétisme, et le simple fait de penser à tous ces différents athlètes dans tous ces différents sports qui, espérons-le, réussissent, rend l’année à venir la plus excitante possible.”

« Des risques de sécurité importants »

Responsables européens de la sécurité avoir prévenu d’un risque croissant d’attaques de militants islamistes dans le contexte de la guerre entre Israël et Gaza.

“La sécurité est absolument primordiale”, a déclaré Anson.

“Les Français sont très conscients du niveau de menace dans leur propre pays. [It] est à un niveau assez élevé en raison des attaques qu’ils subissent depuis plusieurs années et de la situation des conflits dans le monde.

“Donc tout le monde doit être conscient des risques et faire tout ce qu’il peut pour les atténuer et donc si vous prenez quelque chose comme la cérémonie d’ouverture, ça va être incroyable de voir tous les athlètes descendre la rivière sur des barges, mais cela vient aussi avec des risques sécuritaires importants, dont les gouvernements français et nationaux sont très conscients.

“Par conséquent, nous devons gérer ce risque en conséquence et le rendre aussi sûr que possible – et c’est ce sur quoi nous nous concentrons tous, et c’est quelque chose que nous prenons d’une manière extrêmement importante.”

Le mois dernier, le président français Emmanuel Macron a déclaré que les autorités étaient prêtes à déplacer la cérémonie d’ouverture si nécessaire.