Les JO attaquent les familles des victimes pour boycotter la cérémonie allemande

Les familles de 11 athlètes israéliens tués par des assaillants palestiniens aux Jeux olympiques d’été de 1972 à Munich n’assisteront pas à une cérémonie d’anniversaire de 50 ans organisée par les autorités allemandes, affirmant qu’elles méritent plus de compensation et un bilan plus complet de la tragédie.

La décision annoncée jeudi souligne un point de friction persistant entre les deux pays qui ont construit des liens solides malgré l’héritage durable de l’Holocauste nazi, au cours duquel 6 millions de Juifs ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des membres du groupe palestinien Septembre noir ont fait irruption dans le village olympique, tué deux athlètes de l’équipe nationale d’Israël et pris neuf autres otages le 5 septembre 1972. Les assaillants espéraient forcer la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël ainsi que deux autres extrémistes de l’aile ouest dans les prisons ouest-allemandes.

Les neuf otages et un policier ouest-allemand sont morts lors d’une tentative de sauvetage par les forces allemandes. Les proches des athlètes accusent l’Allemagne d’avoir échoué à sécuriser le village olympique, d’avoir refusé l’aide israélienne et d’avoir ensuite bâclé l’opération de sauvetage.

“Cinquante ans d’abus, de mensonges, d’humiliations et de licenciements par le gouvernement allemand, et par les autorités bavaroises en particulier, c’est vraiment trop pour nous”, a écrit le groupe de familles dans une lettre aux autorités bavaroises, qui organisent le 10 septembre. 5 événement commémoratif.

Ils ont déclaré que si le président allemand Frank-Walter Steinmeier avait accepté leurs demandes d’excuses publiques et l’ouverture d’archives contenant plus d’informations sur l’attaque, le montant de l’indemnisation offerte par l’Allemagne était “une insulte”.

Ankie Spitzer, la veuve d’André Spitzer, un entraîneur d’escrime qui figurait parmi les personnes tuées, a déclaré que les familles s’attendaient à une indemnisation conformément aux normes internationales régissant les attentats terroristes.

“J’avais 26 ans quand c’est arrivé à Munich. J’ai 76 ans maintenant. Je n’ai pas besoin d’une bague en diamant », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. Elle a déclaré que les familles veulent « une compensation juste et équitable », en particulier pour les 14 personnes qui ont perdu leurs parents dans l’attaque et qui vivent dans son ombre depuis un demi-siècle.

“S’ils ne veulent pas s’en approcher, même pas, avec leur offre humiliante, organisez vos cérémonies, mais nous ne serons pas là”, a déclaré Spitzer.

Elle a déclaré que toute la délégation israélienne de quelque 200 personnes, y compris des athlètes olympiques, resterait chez elle.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat des responsables allemands.

Immédiatement après l’attaque, l’Allemagne a versé aux proches des victimes un montant d’environ 4,19 millions de marks (environ 2 millions d’euros, soit 2,09 millions de dollars), selon le ministère de l’Intérieur. En 2002, les proches survivants ont reçu 3 millions d’euros supplémentaires, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré le mois dernier qu’il était en pourparlers avec les proches et prévoyait d’offrir de nouveaux paiements aux familles.

Les médias allemands affirment que l’Allemagne a offert 10 millions d’euros aux familles, ce qui inclurait les paiements déjà effectués. Le gouvernement n’a pas révélé publiquement combien d’argent il a offert.

Une demande d’indemnisation s’élevant à environ 40 millions de marks a cité des erreurs massives dans l’opération de police, mais elle a été rejetée en raison du délai de prescription.

Joseph Krauss, Associated Press