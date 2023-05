Les jeux Xbox PC commencent à atterrir sur GeForce de Nvidia maintenant

Microsoft annoncé jeudi que le premier jeu Xbox à arriver sur GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia est le dernier opus de la franchise Gears of War, Vitesses 5. Les abonnés GeForce Now peuvent jouer au jeu maintenant. Le géant de la technologie a également déclaré que les jeux Boucle de la mort, Fondé et Penser arrivera sur le service de jeu en nuage le 25 mai avec plus de jeux à venir dans le futur.

La sortie des jeux Xbox sur Nvidia GeForce Now fait partie d’un accord de 10 ans que Microsoft et Nvidia ont signé en février. Phil Spencer, PDG de Xbox Gaming tweeté au moment où l’accord permettra aux joueurs de GeForce Now de diffuser des jeux Xbox PC. Spencer a également déclaré que les jeux Activision Blizzard, comme Call of Duty, seraient disponibles sur GeForce Now après Rachat du studio par Microsoft.

Nvidia GeForce Now permet aux abonnés de jouer à plus de 1 500 jeux PC sur plusieurs appareils, y compris dans leur voiture, avec des plans qui gamme de prix de gratuit à 20 $ par mois. L’examen de GeForce Now par CNET a révélé que le service de jeu en nuage peut coûter cher si vous choisissez le niveau d’abonnement supérieur, mais cela en vaut la peine pour les personnes disposant de grandes bibliothèques de jeux qui souhaitent pouvoir jouer à des titres sur tous les appareils. D’autres jeux Xbox, comme les franchises Halo, Doom et Fallout, devraient arriver sur GeForce Now à l’avenir.

Pour en savoir plus, voici ce qu’il faut savoir sur L’accord de 10 ans de Microsoft avec Nvidia et Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.