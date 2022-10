Les jeux Xbox Cloud fonctionnent désormais sous Windows sur les appareils ARM

Le cloud gaming Xbox est désormais disponible sur les PC Windows exécutant ARM64, Microsoft annoncé dans un article de blog mercredi.

Microsoft a fait cette annonce de concert avec le lancement de sa nouvelle gamme Surface, qui est également sorti mercredi. Grâce à l’application Xbox récemment mise à jour, Jeu en nuage Xbox fonctionnera désormais nativement à partir d’appareils Windows alimentés par ARM, tels que le Surface Pro X.

Cependant, comme rapporté plus tôt par The Verge, il n’y a toujours pas un grand nombre de jeux Windows développés pour ARM. Pourtant, vous pouvez désormais diffuser des centaines de jeux en utilisant Passe de jeu Xbox “sur une gamme d’appareils à partir du cloud, y compris les téléphones et tablettes Android, les appareils iOS, certains téléviseurs intelligents, Xbox One et Xbox Series X | S” et plus encore, selon le blog Xbox.

La version bêta du cloud gaming lancé sur Xbox il y a deux ans. Le jeu en nuage Xbox est désormais disponible dans 28 pays sur cinq continents, indique le blog.