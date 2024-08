Si vous aimez les jeux vidéo, y jouer ne présente peut-être aucun risque AsiaVision/Getty Images

Jouer aux jeux vidéo semble réellement améliorer le bien-être, même si ce passe-temps est souvent décrié. Les résultats proviennent d’une étude qui a profité d’une situation unique au plus fort de la pandémie de Covid-19.

« Je suppose que si vous aimez votre passe-temps, vous constaterez un impact positif sur votre bien-être », déclare Hiroyuki Egami à l’Université Nihon au Japon.

En 2019, L’Organisation mondiale de la santé a ajouté « trouble du jeu » Selon la Classification internationale des maladies, les recherches sur les effets des jeux vidéo ont produit des résultats mitigés, de nombreuses études n’ayant pas pu prouver de lien de cause à effet en matière de santé mentale. Les études qui visent à le faire se déroulent généralement dans le cadre contrôlé d’un laboratoire, mais elles sont « très éloignées de ce que l’on ressent réellement en jouant à des jeux vidéo », explique-t-il. Peter Etchells à l’Université de Bath Spa au Royaume-Uni, qui n’a pas participé à la dernière étude.

Mais entre 2020 et 2022, Egami et ses collègues ont eu l’occasion rare d’étudier l’effet causal des jeux vidéo sur le bien-être d’une personne dans le monde réel. Les consoles étaient rares à cette époque, alors certaines régions du Japon ont mis en place des loteries, où les gens pouvaient participer à un tirage au sort pour recevoir soit une PlayStation 5, soit une console de jeu Nintendo Switch.

Les chercheurs ont interrogé 8 192 personnes, âgées de 10 à 69 ans, qui avaient participé à l’une de ces loteries. Les répondants ont répondu à des questions liées à leurs habitudes de jeu et à leur niveau de détresse psychologique, un indicateur de bien-être mental.

Egami et ses collègues ont constaté que ceux qui gagnaient à la loterie avaient des scores de bien-être mental légèrement meilleurs que ceux qui n’avaient pas réussi, bien que ce chiffre ait plafonné après environ 3 heures par jour de temps de jeu total.

Ils ont également utilisé un modèle d’apprentissage automatique pour décomposer les données, montrant que l’effet variait en fonction de la console et des caractéristiques démographiques du propriétaire. Par exemple, les jeunes possédant une Nintendo Switch ont vu un avantage accru par rapport à leurs homologues plus âgés. L’équipe a également constaté que les personnes qui n’avaient pas d’enfants tiraient un plus grand avantage de la possession d’une PlayStation 5 que celles qui étaient parents.

« Cela montre que si nous voulons comprendre l’impact des jeux vidéo sur nous, nous devons être nuancés et précis sur ce que nous mesurons et comment », explique Etchells. Mais les participants ont eux-mêmes déclaré leur temps de jeu, ce qui n’est peut-être pas exact, dit-il.

Etchells et Egami soulignent également que les données ont été collectées au plus fort de la pandémie de Covid-19, ce qui a pu affecter les habitudes de jeu vidéo des gens et leur bien-être. D’autres études utilisant cette méthode pourraient permettre de découvrir si la tendance se confirme dans d’autres contextes.