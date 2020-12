Il y a dix ans, en tant qu’enfant, une seule personne de mon groupe d’amis possédait le jeu – stocké sur un CD-ROM doré. Pour notre plus grand plaisir, une version remaniée appelée Age of Empires: Definitive Edition est sortie sur le service de jeu Steam en 2018. Mais nous n’avons jamais eu le temps de jouer avant cette année. Maintenant, même si nous avons depuis obtenu notre diplôme et commencé nos carrières respectives, nous jouons plusieurs fois par semaine, discutant tout le temps sur Discord.

Lorsque la pandémie m’a forcé à rentrer chez moi pendant mon dernier semestre à l’université, j’ai trouvé un excellent moyen de passer le temps: Age of Empires, un jeu de stratégie en temps réel sorti pour la première fois en 1997, où les joueurs parcourent leurs anciennes civilisations à travers différentes époques de l’histoire. , bâtissant des économies dynamiques et découvrant des armées avancées alors qu’elles tentent de conquérir leurs adversaires.

Voici les jeux auxquels 20 de mes collègues du New York Times ont le plus joué cette année et pourquoi.

J’ai d’abord joué à Blades, sorti en 2019, sur iOS en mars – alors que je cherchais un emploi, avec des enjeux soudainement plus élevés – avant de rejoindre la ruée vers l’achat d’une Nintendo Switch. À l’arrivée de l’été, je me suis retrouvé avec un nouveau travail, un chien et moins de temps pour le monde totalement immersif de Skyrim. Les lames, également disponibles sur Switch, comblent cet écart. Les joueurs ont une ville brûlée pour réparer et tisser des lignes de quêtes, et ils peuvent s’engager dans des formes plus légères de forge et d’alchimie. Les méchants familiers abondent. Les mises à jour et les événements saisonniers font avancer le temps, même lorsque le reste du monde semble s’immobiliser.

Mais chaque fois que le héros, Zagreus, est renvoyé à son point de départ dans le monde souterrain et doit à nouveau se frayer un chemin pour atteindre le mont Olympe, le jeu vous offre une autre occasion de discuter avec certains des dieux grecs spirituels, ou même de courtiser un. Lorsque le sage guerrier Achille a conseillé Zagreus sur sa relation naissante avec une divinité de la mort, cela m’a ravi encore plus que tous les massacres de monstres. Au moins l’un de nous pourrait connaître la romance cette année!

Animal Crossing: New Horizons est sorti le 20 mars, juste à temps pour devenir ma bouée de sauvetage dans la pandémie. Dans le jeu, vous êtes un villageois humain qui vit sur une île avec des animaux anthropomorphes. Alors qu’en réalité j’étais coincé dans mon appartement à New York, j’étais aussi «dehors» – pêcher, attraper des insectes, trouver des os de dinosaures et me détendre au bord de la mer. Mon île est vraiment une représentation de moi: un mélange de «Murder, She Wrote», «Nightmare on Elm Street», «Friday the 13th» et une variété d’autres films d’horreur.

J’ai utilisé le jeu pour renouer avec de vieux amis et organiser des parties virtuelles et des chasses au trésor – en leur parlant plus que je ne l’avais fait depuis des mois, voire des années. Leurs îles ont même alimenté une séquence de compétition en moi. Beaucoup de mes amis ont déménagé, mais je joue toujours tous les jours parce que c’est devenu la maison qui me donne l’impression de ne pas être coincée à la maison.

Impact Genshin

Depuis sa sortie en septembre, j’attends avec impatience tous les soirs un petit Genshin Impact – comme un régal. C’est un jeu de rôle gratuit sur le fait de battre les méchants afin de monter de niveau et de progresser pour battre les méchants plus méchants.