Les jeux vidéo peuvent être associés à de meilleures performances cognitives chez les enfants, selon une étude

Les jeux vidéo ne sont pas tous mauvais, semble-t-il. Souvent critiqués pour leur contenu violent, les jeux vidéo pourraient en fait aider certaines parties du cerveau des enfants à mieux se développer, selon des recherches. Qu’il s’agisse de mémoire ou de motricité, les enfants qui jouent aux jeux vidéo réussissent mieux que les non-joueurs. Ainsi suggèrent les résultats d’une étude portant sur l’association entre les jeux vidéo et les performances cognitives chez les enfants, publiée dans la revue médicale JAMA, et dirigée principalement par le professeur Bader Chaarani de l’Université du Vermont.

S’appuyant sur les données de l’étude Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), publiée en 2018, et analysant les réponses de plus de 2 000 enfants âgés de 9 à 10 ans aux États-Unis, l’étude a observé l’activité du cerveau des enfants à travers un cerveau fonctionnel. analyse.

Avantages du jeu ?

Ces derniers ont été divisés en deux groupes : ceux qui jouent aux jeux vidéo plus de trois heures par jour et ceux qui n’y jouent pas du tout. L’objectif était de déterminer les capacités cognitives des enfants et l’impact des jeux vidéo sur le cerveau. Et les résultats se sont révélés saisissants. Selon l’étude, les joueurs ont mieux réussi les tests que les non-joueurs. En particulier, ils ont montré une activité cérébrale plus élevée dans les régions du cerveau associées à l’attention et à la mémoire. Selon l’étude, les joueurs ont mieux réussi les tests que les non-joueurs. En particulier, ils ont développé de meilleures capacités de mémoire et ont montré des différences d’activité cérébrale dans certaines zones du cerveau impliquant l’attention et le traitement visuel. “Cette découverte est cohérente avec d’autres études suggérant que même les paradigmes d’entraînement aux jeux vidéo courts peuvent améliorer les fonctions liées au contrôle cognitif pendant de longues durées, telles que les capacités de lecture chez les enfants dyslexiques et, plus particulièrement, la mémoire de travail”, indique l’étude.

Cette différence entre « joueurs » et « non-joueurs » n’a cependant pas pu être entièrement expliquée : « De grandes lacunes dans nos connaissances sur ce sujet persistent, y compris des problèmes tels que la causalité, l’influence des styles de jeux vidéo et l’impact de tout biais introduit. par un environnement de test basé sur la vidéo », explique Kirk Welker, neuro-radiologue à la Mayo Clinic aux États-Unis. Les enfants interrogés n’ont pas précisé les types de jeux vidéo auxquels ils jouent régulièrement.

Il convient également de noter que l’étude n’a pas détecté de “différences significatives” entre les deux groupes concernant leur santé mentale.

