Les jeux vidéo peuvent déclencher des crises cardiaques rares chez les enfants : étude

12 octobre 2022 — À 16 ans Jake Gallagher mort d’une crise cardiaque alors qu’il jouait à des jeux vidéo, la mort de l’adolescent britannique a fait la une des journaux internationaux. De nombreux rapports ont qualifié le cas de 2013 d’incident isolé rare, notant que l’adolescent avait une maladie cardiaque sous-jacente qui le mettait en danger.

Mais de nouvelles recherches suggèrent que de tels cas sont plus fréquents que vous ne le pensez.

Des scientifiques australiens qui ont examiné près de 70 études et rapports sur les risques cardiovasculaires liés aux jeux électroniques ont identifié 22 enfants et adolescents qui ont perdu connaissance en jouant à des jeux vidéo et qui ont eu des problèmes de rythme cardiaque et d’autres complications cardiaques.

Dix-neuf des joueurs, pour la plupart des hommes, âgés de 7 à 16 ans, ont connu de graves battements cardiaques irréguliers connus sous le nom d’arythmie ventriculaire. Six ont eu des crises cardiaques et quatre sont morts subitement. Les chercheurs ont également découvert que seulement 7 des 22 avaient reçu un diagnostic antérieur d’arythmie ou d’autres problèmes cardiaques.

« Les jeux vidéo peuvent représenter un risque sérieux pour certains enfants souffrant d’arythmie ; ils pourraient être mortels chez les patients présentant des conditions arythmiques prédisposantes, mais souvent non reconnues auparavant », note l’investigateur principal Claire M. Lawley, MBBS, PhD, avec The Heart Center for Children à Sydney, Australie, dans un communiqué. “Les enfants qui perdent soudainement conscience pendant qu’ils jouent à des jeux électroniques doivent être évalués par un cardiologue, car cela pourrait être le premier signe d’un problème cardiaque grave.”